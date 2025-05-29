Упал вместе с бетоном: в Киеве обвалился балкон, на котором стоял американский режиссер (видео)

Американский режиссер-документалист и оператор из США Кристофер Уолтерс, документирующий войну в Украине, травмировался из-за падения балкона в Киеве.

Related video

Уолтерс опубликовал видео 29 мая на своей странице в Instagram.

Режиссер на видео рассказал, что его балкон на втором этаже дома в Подольском районе обвалился, и он упал на землю вместе с бетоном. По словам документалиста, это произошло в субботу.

"В центре столицы вот так падают балконы... Балкон, под которым люди проходят в подъезд", — подписал ролик Уолтерс.

В Киеве на гражданина США упал балкон: реакция властей

На инцидент отреагировал начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

"В Подольском районе на гражданина США, который приехал в Украину документировать войну, упал балкон. Прямо перед входом в подъезд многоквартирного дома. Мужчина получил травмы", — написал он.

Ткаченко отметил, что балкон упал не в результате вражеской атаки, а из-за состояния здания, и он поручил главе Подольской районной администрации провести инспекцию фасадов.

Режиссер Кристофер Уолтерс документирует вторжение РФ в Украину

С началом полномасштабного вторжения России Кристофер Уолтерс после 25 лет работы в Голливуде приехал в Украину, чтобы документировать войну. С тех пор он снимает события на фронте. Также Уолтерс выступил оператором-постановщиком фильма США, Эстонии и Украины "No Sleep Til Kyiv". Лента рассказывает о водителях конвоя 69th Sniffing Brigade, который перевозит помощь украинским военным.

Напомним, 26 мая бывшая звезда российских сериалов Екатерина Кузнецова рассказала, как попала под обстрел в Киеве.

Ректор Киевского национального университета имени Шевченко Владимир Бугров 25 мая рассказывал, что во время ночной атаки российские дроны повредили общежитие вуза.