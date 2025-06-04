Суд у Вінниці засудив Анатолія Шарія до 15 років в'язниці, у нього заберуть YouTube-канал (документ)

Суд у Вінниці засудив блогера Анатолія Шарія до 15 років в'язниці з конфіскацією належного йому майна. Обвинувачений каже, що "це був не суд".

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Про це блогер повідомив у Telegram і показав витяги із судового рішення.

Шарію закидають антиукраїнську діяльність

Крім майна, суд дозволив відібрати у Шарія його Telegram і YouTube-канал. Забезпечити спецконфіскацію YouTube-каналу і його передачу держорганам України суд доручив компанії Google.

Сам блогер зазначає, то суд у Вінниці відбувся без присутності його адвокатів.

"Це був не суд. У цьому "суді" відмовилися заслуховувати докази моєї провини і невинності. Цей "суд" відхилив усі клопотання мого захисту за списком", — зауважив він.

За словами Шарія, йому закидають антиукраїнську діяльність, але ніхто не навів докази його непрямого спілкування з будь-якими спецслужбами.

"Ставлять мені за провину публікацію відео, яке досі залишається на моєму YouTube-каналі і називається "Вороги народу із ЗСУ", — додав він.

Нагадаємо, Анатолій Шарій просив Федеральну службу безпеки Росії розслідувати замах на нього в Іспанії.

ЗМІ раніше з'ясували, що в листопаді 2023 року віцепрезидент Федерації боксу Києва Геннадій Ніколайчук може бути пов'язаний із Шарієм. Ніколайчук хотів стати народним депутатом від "Партії Шарія".