Суд у Вінниці засудив Анатолія Шарія до 15 років в'язниці, у нього заберуть YouTube-канал (документ)
Суд у Вінниці засудив блогера Анатолія Шарія до 15 років в'язниці з конфіскацією належного йому майна. Обвинувачений каже, що "це був не суд".
Про це блогер повідомив у Telegram і показав витяги із судового рішення.
Крім майна, суд дозволив відібрати у Шарія його Telegram і YouTube-канал. Забезпечити спецконфіскацію YouTube-каналу і його передачу держорганам України суд доручив компанії Google.
Сам блогер зазначає, то суд у Вінниці відбувся без присутності його адвокатів.
"Це був не суд. У цьому "суді" відмовилися заслуховувати докази моєї провини і невинності. Цей "суд" відхилив усі клопотання мого захисту за списком", — зауважив він.
За словами Шарія, йому закидають антиукраїнську діяльність, але ніхто не навів докази його непрямого спілкування з будь-якими спецслужбами.
"Ставлять мені за провину публікацію відео, яке досі залишається на моєму YouTube-каналі і називається "Вороги народу із ЗСУ", — додав він.
Нагадаємо, Анатолій Шарій просив Федеральну службу безпеки Росії розслідувати замах на нього в Іспанії.
ЗМІ раніше з'ясували, що в листопаді 2023 року віцепрезидент Федерації боксу Києва Геннадій Ніколайчук може бути пов'язаний із Шарієм. Ніколайчук хотів стати народним депутатом від "Партії Шарія".