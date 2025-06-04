Суд в Виннице приговорил Анатолия Шария к 15 годам тюрьмы, у него заберут YouTube-канал (документ)

Суд в Виннице приговорил блогера Анатолия Шария к 15 годам тюрьмы с конфискацией принадлежащего ему имущества. Обвиняемый говорит, что "это был не суд".

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Об этом блогер сообщил в Telegram и показал выдержки из судебного решения.

Шарию вменяют антиукраинскую деятельность

Кроме имущества, суд разрешил отобрать у Шария его Telegram и YouTube-канал. Обеспечить спецконфискацию YouTube-канала и его передачу госорганам Украины суд поручил компании Google.

Сам блогер отмечает, то суд в Виннице состоялся без присутствия его адвокатов.

"Это был не суд. В этом "суде" отказались заслушивать доказательства моей вины и невиновности. Этот "суд" отклонил все ходатайства моей защиты по списку", — заметил он.

По словам Шария, ему вменяют антиукраинскую деятельность, но никто не привел доказательства его косвенного общения с какими-либо спецслужбами.

"Вменяют мне в вину публикацию видео, которое до сих пор остается на моем YouTube-канале и называется "Враги народа из ВСУ", — добавил он.

Напомним, Анатолий Шарий просил Федеральную службу безопасности России расследовать покушение на него в Испании.

СМИ ранее выяснили, что в ноябре 2023 года вице-президент Федерации бокса Киева Геннадий Николайчук может быть связан с Шарием. Николайчук хотел стать народным депутатом от "Партии Шария".