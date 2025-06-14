В Україну прийшло потепління після дощів з грозами: яка буде погода на вихідних (карта)

Після похолодання в Україну повертається літнє тепло, але поступово. Прогноз погоди від синоптиків свідчить, що хоч повітря й прогріється, але очікуються нові опади.

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На цих вихідних в Україну продовжить надходити прохолодне повітря з півночі, але воно буде поступово прогріватись. Відчутнішим це стане вже у понеділок, попередили 13 червня в Укргідрометцентрі.

14-15 червня у більшості областей, а 16 червня день на Лівобережжі очікується нестійка погода. Її визначатимуть атмосферні фронти в полі зниженого тиску. Лише більшість районів західних регіонів у суботу й неділю перебуватимуть під впливом поля підвищеного тиску з заходу, яке в понеділок пошириться на Правобережжя.

Прогноз погоди на вихідні

Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що в більшості областей 14 червня буде від 19 до 24 градусів тепла. 15 червня очікується, що повітря прогріється ще більше, — до 21-16.

Прогноз погоди в Україні на 14 червня Фото: Укргідрометцентр

"Дощі, періодичні та часом із грозами, пройдуть вихідними практично повсюди. Лише в західних областях завтра — небагато вологи, а в неділю взагалі повсюди там буде сонячно. І, між іншим, найтепліше", — зазначила експертка.

Прогноз погоди в Україні на 15 червня Фото: Укргідрометцентр

Вона попередила, що вітер залишатиметься рвучким, переважно віятиме з північного заходу.

Прогноз погоди у Києві

Мешканців столиці погода на вихідних також порадує помірним теплом, стовпчики термометрів фіксуватимуть від +20 до +22 градусів. Однак ночі будуть прохолодними, як свідчить прогноз Укргідрометцентру, — 12-14 градусів тепла.

"Часом короткі дощі, у неділю — більше сонячних прояснень. Вітер північно-західний, поривчастий", — додала Діденко.

Нагадаємо, у Галицькому національному природному парку виявили найбільшу на заході колонію рідкісних птахів з родин Ібісових та Чаплевих. Білі косарі, які належать до Червоної книги України, збудували там 25 гнізд.

25 квітня після атаки дронів на Сумщину рятувальники приїхали тушити пожежу, і побачили кілька маленьких білочок. Тепер одна з них стала офіційним хвостатим помічником пресслужби ДСНС Сумської області.