В Украину пришло потепление после дождей с грозами: какая будет погода на выходных (карта)

После похолодания в Украину возвращается летнее тепло, но постепенно. Прогноз погоды от синоптиков свидетельствует, что хоть воздух и прогреется, но ожидаются новые осадки.

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На этих выходных в Украину продолжит поступать прохладный воздух с севера, но он будет постепенно прогреваться. Более ощутимым это станет уже в понедельник, предупредили 13 июня в Укргидрометцентре.

14-15 июня в большинстве областей, а 16 июня день на Левобережье ожидается неустойчивая погода. Ее будут определять атмосферные фронты в поле пониженного давления. Лишь большинство районов западных регионов в субботу и воскресенье будут находиться под влиянием поля повышенного давления с запада, которое в понедельник распространится на Правобережье.

Прогноз погоды на выходные

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что в большинстве областей 14 июня будет от 19 до 24 градусов тепла. 15 июня ожидается, что воздух прогреется еще больше, — до 21-16.

Прогноз погоды в Украине на 14 июня Фото: Укргидрометцентр

"Дожди, периодические и порой с грозами, пройдут на выходных практически повсеместно. Только в западных областях завтра — немного влаги, а в воскресенье вообще повсюду там будет солнечно. И, между прочим, теплее всего", — отметила эксперт.

Прогноз погоды в Украине на 15 июня Фото: Укргидрометцентр

Она предупредила, что ветер будет оставаться порывистым, преимущественно будет веять с северо-запада.

Прогноз погоды в Киеве

Жителей столицы погода на выходных также порадует умеренным теплом, столбики термометров будут фиксировать от +20 до +22 градусов. Однако ночи будут прохладными, как свидетельствует прогноз Укргидрометцентра, — 12-14 градусов тепла.

"Временами короткие дожди, в воскресенье — больше солнечных прояснений. Ветер северо-западный, порывистый", — добавила Диденко.

Напомним, в Галицком национальном природном парке обнаружили крупнейшую на западе колонию редких птиц из семейств Ибисовых и Чапловых. Белые косари, которые относятся к Красной книге Украины, построили там 25 гнезд.

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