Насчитали 29 гнезд: на Прикарпатье обнаружили уникальную колонию редких птиц (фото)

В Галицком национальном природном парке обнаружили самую большую на западе Украины колонию редких птиц из семейств Ибисовых и Цаплевых.

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Речь идет о белых косарей (Platalea leucorodia), которые относятся к Красной книге Украины как уязвимый вид сообщила научная сотрудница парка Александра Бучко.

В июне ученые впервые за долгое время провели обследование поливидовой колонии, образовавшейся на территории орнитологического опытного участка. Они зафиксировали 25 гнезд косаря с 36 птенцами. Общая численность вида сейчас составляет около 90 особей:

"Это действительно уникальная колония для запада Украины — самая большая и самая ценная из известных сегодня".

Обычно косари гнездятся преимущественно на Черноморском побережье. В Галицком НПП первые гнезда этих птиц зафиксировали еще в 2010 году, однако после того новых случаев гнездования не обнаруживали.

Кроме косаря, в колонии также гнездятся другие редкие виды — малая белая цапля (Egretta garzetta) и квак обыкновенный (Nycticorax nycticorax). Насчитано 29 гнезд малой белой цапли (101 птенец) и 52 гнезда квака (168 птенцов). Соответственно, численность этих видов в парке сейчас составляет около 160 и 270 особей.

Ученые также зафиксировали присутствие еще одной очень редкой для региона птицы — коровайки бурой (Plegadis falcinellus), которая обычно обитает в дельтах Дуная, Днестра, Днепра, а также на юге Украины. Этот вид также занесен в Красную книгу Украины.

Напомним, в США полиция арестовала аллигатора, который нарушил правила дорожного движения.

Фокус также писал о том, что птицы вьют гнезда из оптоволокна для FPV-дронов.