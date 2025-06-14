В США полиция арестовала аллигатора, который нарушил правила дорожного движения (фото)

В Северной Каролине полицейские "арестовали" большого аллигатора, который остановил движение автомобилей, потому что принимал солнечные ванны прямо посреди дороги.

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Этот необычный инцидент привлек внимание не только полиции, но и смущенных водителей, пишет What's the jam

Озадаченные водители были вынуждены сбавить скорость или вообще остановиться, поскольку гигантская рептилия размером в три метра разлеглась на двойной желтой линии.

Офицеры на месте происшествия заявили, что задержали существо по "подозрению в том, что оно является динозавром без надлежащих документов, бродит в общественных местах с намерением позагорать и препятствует дорожному движению".

Полиция пытается арестовать аллигатора Фото: What's The Jam

Инцидент произошел в округе Онслоу, Северная Каролина. 180-килограммовый аллигатор, которого с юмором прозвали Пепе, невозмутимо расположился посреди проезжей части, наслаждаясь солнечным теплом и, по словам очевидцев, даже "позируя" перед камерами изумленных водителей.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники офиса шерифа округа Онслоу и представители Комиссии по вопросам дикой природы Северной Каролины.

Полиция задержала аллигатора Фото: What's The Jam

В конце концов, чешуйчатого подозреваемого переместили в более безопасное и дружественное к аллигаторам место, подальше от дорог и водителей.

Журналисты What's The Jam отметили, что во время этой странной встречи никто не пострадал.

Напомним, мужчина из США голыми руками поймал двухметрового аллигатора в мусорный бак.

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