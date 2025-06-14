В США поліція заарештувала алігатора, який порушив правила дорожнього руху (фото)

У Північній Кароліні поліцейські "заарештували" великого алігатора, який зупинив рух автівок, бо приймав сонячні ванни просто посеред дороги.

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Цей незвичайний інцидент привернув увагу не лише поліції, а й збентежених водіїв, пише What's the jam

Спантеличені водії були змушені зменшити швидкість або взагалі зупинитися, оскільки гігантська рептилія розміром у три метри розляглася на подвійній жовтій лінії.

Офіцери на місці події заявили, що затримали істоту за "підозрою в тому, що вона є динозавром без належних документів, вештається в громадських місцях з наміром позасмагати і перешкоджає дорожньому руху".

Поліція намагається заарештувати алігатора Фото: What's The Jam

Інцидент трапився в окрузі Онслоу, Північна Кароліна. 180-кілограмовий алігатор, якого з гумором прозвали Пепе, незворушно розташувався посеред проїзної частини, насолоджуючись сонячним теплом та, за словами очевидців, навіть "позуючи" перед камерами здивованих водіїв.

На місце події оперативно прибули співробітники офісу шерифа округу Онслоу та представники Комісії з питань дикої природи Північної Кароліни.

Поліція затримала алігатора Фото: What's The Jam

Зрештою, лускатого підозрюваного перемістили в більш безпечне і дружнє до алігаторів місце, подалі від доріг і водіїв.

Журналісти What's The Jam наголосили, що під час цієї дивної зустрічі ніхто не постраждав.

Нагадаємо, чоловік із США голими руками зловив двометрового алігатора у сміттєвий бак.

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