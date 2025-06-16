"Розумні діти поїдуть": британець і американець провалили український НМТ з англійської мови (фото)

Носії англійської мови не пройшли національний мультипредметний тест (НМТ) в Україні. Викладачі вважають іспит непрозорим і некомпетентним.

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Викладачка англійської мови Андріана Павук вирішила провести експеримент і попросила знайомих, носіїв англійської мови з Великої Британії та США, пройти тестування. Про результати перевірки вона повідомила у Facebook.

Обидва носії мови також мають вищу освіту, також у них є досвід викладання англійської мови в Китаї.

НМТ є неякісним і некомпетентним тестом, вважає викладачка

"Ще раз для закріплення. Це носії англійської мови, вони розуміють усе. Вони читають текст, їм усе ясно як день. Але вони не можуть відповісти на запитання про цей текст. Запитання створені так, щоб максимально заплутати, а не перевірити знання мови", — акцентувала увагу фахівчиня.

Далі Павук ставить організаторам НМТ запитання, який рівень англійської мови повинні мати випускники в Україні, якщо навіть носії не можуть скласти тест на 170 балів.

За її оцінками, НМТ є неякісним і некомпетентним тестом.

"Різна складність завдань у різні дні тесту. Непрозорість, яка призводить до нерівності умов для учасників... Це так ми стимулюємо молодь залишатися в Україні? Продовжуйте в тому ж дусі, нехай розумні діти їдуть у Польщу, Чехію, Словаччину, бо бояться не скласти наше ганебне НМТ", — зауважила викладачка.

Нагадаємо, в Україні затвердили список посад, які передбачають обов'язкове володіння англійською мовою. До переліку входять 18 позицій.

Крім цього, українці можуть розраховувати на доплату до зарплати за володіння англійською мовою в розмірі 10% від окладу.