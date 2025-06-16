"Умные дети уедут": британец и американец провалили украинский НМТ по английскому языку (фото)

Носители английского языка не прошли национальный мультипредметный тест (НМТ) в Украине. Преподаватели считают экзамен непрозрачным и некомпетентным.

Related video

Преподаватель английского языка Андриана Паук решила провести эксперимент и попросила знакомых, носителей английского языка из Великобритании и США, пройти тестирование. О результатах проверки она сообщила в Facebook.

Оба носителя языка также имеют высшее образование, также у них есть опыт преподавания английского языка в Китае.

НМТ является некачественным и некомпетентным тестом, считает преподаватель

"Еще раз для закрепления. Это носители английского языка, они понимают все. Они читают текст, им все ясно как день. Но они не могут ответить на вопрос об этом тексте. Вопросы созданы так, чтобы максимально запутать, а не проверить знание языка", — акцентировала внимание специалист.

Далее Паук задает организаторам НМТ вопрос, какой уровень английского языка должны иметь выпускники в Украине, если даже носители не могут сдать тест на 170 баллов.

По ее оценкам, НМТ является некачественным и некомпетентным тестом.

"Различная сложность заданий в разные дни теста. Непрозрачность, которая приводит к неравенству условий для участников… Это так мы стимулируем молодежь оставаться в Украине? Продолжайте в том же духе, пусть умные дети едут в Польшу, Чехию, Словакию, потому что боятся не сдать наше позорное НМТ", — заметила преподаватель.

Напомним, в Украине утвердили список должностей, которые предусматривают обязательное владение английским языком. В перечень входят 18 позиций.

Кроме этого, украинцы могут рассчитывать на доплату к зарплате за владение английским языком в размере 10% от оклада.