Вісім штрафів для одного українця: ТЦК відкрили на чоловіків близько 30 000 проваджень (графіки)

Українські територіальні центри комплектування відкрили майже 30 тисяч проваджень за порушення правил військового обліку з початку 2025 року. Рекордним місяцем став квітень.

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У середньому військкоми відкривають по 4,7 тисячі проваджень щомісяця, різке збільшення кількості штрафів спостерігається з квітня — до 11,2 тисячі, свідчать дані ресурсу "Опендатабот".

Рекордним за кількістю проваджень став квітень — 5 682 штрафи. При цьому кожне п'яте провадження закривається.

Серед регіонів найбільше штрафів виписують у Києві. Чернігівський районний ТЦК поставив свій рекорд, відкривши вісім проваджень на одну людину: п'ять за квітень і ще три — на початку червня.

Ресурс підкреслює, що майже всі провадження стосуються чоловіків, на жінок відкрито лише 46 проваджень, що становить 0,16% від загальної кількості. Частіше ТЦК відкривають справи на чоловіків віком від 25 до 45 років (82%).

Майже всі виробництва ТЦК стосуються чоловіків

Лідером за кількістю штрафів від ТЦК став Київ, у столиці нарахували 3 835 проваджень від початку 2025 року. Далі йдуть Дніпропетровська (2 984), Сумська (2 464), Одеська (2 438) і Харківська (2 151) області.

Лідером за кількістю штрафів від ТЦК є Київ

У Києві найактивнішим став Подільський ТЦК, відкривши 1 100 проваджень у першій половині поточного року.

Штрафи від ТЦК за порушення правил військового обліку в Україні становлять від 17 до 25,5 тисяч гривень для громадян і від 34 до 59 тисяч гривень для посадових і юридичних осіб.

Закон дозволяє сплатити 50% від мінімальної суми, якщо штраф виплачується добровільно протягом 10 днів.

Нагадаємо, 40-річного жителя Харкова примусово мобілізували, але йому вдалося вистрибнути з вікна третього поверху ТЦК. У підсумку він потрапив до лікарні, звідки також довелося тікати.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляє, що "мобілізація не повинна бути шоком". Він наполягає на прозорій роботі ТЦК.