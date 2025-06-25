Восемь штрафов для одного украинца: ТЦК открыли на мужчин около 30 000 производств (графики)

Украинские территориальные центры комплектования открыли почти 30 тысяч производств за нарушение правил воинского учета с начала 2025 года. Рекордным месяцем стал апрель.

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В среднем военкомы открывают по 4,7 тысяч производств ежемесячно, резкое увеличение количества штрафов наблюдается с апреля — до 11,2 тысяч, свидетельствуют данные ресурса "Опендатабот".

Рекордным по количество производств стал апрель — 5 682 штрафа. При этом каждое пятое производство закрывается.

Среди регионов больше всего штрафов выписывают в Киеве. Черниговский районный ТЦК поставил свой рекорд, открыв восемь производств на одного человека: пять за апрель и еще три — в начале июня.

Ресурс подчеркивает, что почти все производства касаются мужчин, на женщин открыто лишь 46 производств, что составляет 0,16% от общего количества. Чаще ТЦК открывают дела на мужчин в возрасте от 25 до 45 лет (82%).

Почти все производства ТЦК касаются мужчин

Лидером по количеству штрафов от ТЦК стал Киев, в столице насчитали 3 835 производств с начала 2025 года. Далее идут Днепропетровская (2 984), Сумская (2 464), Одесская (2 438) и Харьковская (2 151) области.

Лидером по количеству штрафов от ТЦК является Киев

В Киеве самым активным стал Подольский ТЦК, открыв 1 100 производств в первой половине текущего года.

Штрафы от ТЦК за нарушение правил воинского учета в Украине составляют от 17 до 25,5 тысяч гривен для граждан и от 34 до 59 тысяч гривен для должностных и юридических лиц.

Закон позволяет оплатить 50% от минимальной суммы, если штраф выплачивается добровольно в течение 10 дней.

Напомним, 40-летнего жителя Харькова принудительно мобилизовали, но ему удалось выпрыгнуть из окна третьего этажа ТЦК. В итоге он попал в больницу, откуда также пришлось бежать.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявляет, что "мобилизация не должна быть шоком". Он настаивает на прозрачной работе ТЦК.