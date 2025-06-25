Спливли терміни: провідник "Укрзалізниці", який втратив дружину на роботі, залишився без виплат

Анатолій Бабічев, провідник "Укрзалізниці", який у березні 2022-го самовіддано евакуював упродовж дев'яти днів людей із Костянтинівки, Харкова, Краматорська та Лиману, і відзначений нагородою Президента "Національна легенда України", не зміг отримати грошової допомоги, яка призначається сім'ям працівників критичної інфраструктури.

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І це при тому, пише "Соцпортал", що війна забрала в нього найдорожче. Його дружина Наталя, яка теж працювала провідницею, загинула від осколкових поранень після того, як потяг, що прямував для евакуації дітей, у ніч із 12 на 13 березня потрапив під обстріл.

"О 21:57 ми якраз прямували в Лиман, коли стався авіаудар. Поруч проходила траса, якою йшла колона. Вдарили по них, — зачепили нас. Ми були з Наташею в одному купе. Вона родом з Ізюма, сиділа на той момент у телефоні й показувала: "Дивись, що зробили з моїм містом". Далі... удар. Я до Наталії... Відразу зрозумів, що я їй нічим не допоможу. Тому намагався прорватися в штабний вагон, знайти швидку, двері відчинити не міг, оскільки люки потрапляли, рами вивертало", — згадував Анатолій в інтерв'ю "Укрінформу".

Про свою дружину він говорив з любов'ю і теплотою:

"Усе життя ми з нею завжди були удвох і всі дивувалися, як ми можемо бути і на роботі разом, і вдома таким чином, вона була хорошою людиною".

Родинний будинок Бабічевих у селищі Красногорівка теж був зруйнований окупантами.

Анатолій Бабічев отримав нагороду "Національна легенда України"

Дізнався про належне після закінчення строку давності

За інформацією ресурсу, на початку 2025 року на заході ГО "Соціальний рух" про трудові права Бабічев дізнався, що у зв'язку зі смертю дружини має право на мільйон гривень як член сім'ї загиблих від ворожих ударів працівників критичної інфраструктури. Відповідне право передбачено Законом України "Про одноразову грошову допомогу за шкоду життю та здоров'ю, заподіяну працівникам об'єктів критичної інфраструктури, державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України" (Закон №2980).

Однак коли він звернувся з цього питання до відповідних інстанцій, Головне управління Пенсійного фонду України в Києві відмовило йому в призначенні та виплаті допомоги. Своє рішення чиновники мотивували тим, що "минули строки", адже, згідно зі статтею 3 Закону № 2980, заяву на виплати необхідно було подати протягом трьох років.

Чоловік запевняє, що йому ніхто вчасно не сказав про те, що він має право на компенсацію, — ні на роботі, ні в ПФУ.

"Мені стало відомо про Закон № 2980 тільки цього року. Я звернувся до органу ПФУ, де в мене попросили довідку про місце роботи покійної дружини, хоча за законодавством вона не потрібна", — каже Анатолій.

Анатолій Бабічев із дружиною Наталею працювали разом в одному поїзді Фото: gaz

Слово юриста

Віталій Дудін, юрист і співзасновник "Соцруху", розповів, що співробітники органу ПФУ відлічували трирічний строк, починаючи з дати смерті (12.03.2022), а не з дати складання акта розслідування нещасного випадку (27.07.2022), яким було встановлено настання смерті саме у зв'язку з виконанням посадових (службових, професійних) обов'язків.

"Обурює, що співробітники ПФУ порахували трирічний строк на звернення у найменш сприятливий спосіб для Анатолія Бабічева: від дати смерті, а не від дати завершення розслідування нещасного випадку, і чому провідник, чия робота під час війни була служінням на межі людських можливостей, ніким не був поінформований про своє право?" — обурюється юрист.

Дудін наголосив, що Закон №2980 почав застосовуватися тільки 2024 року після ухвалення підзаконних актів, тому в гіршому становищі опинилися ті, хто зіткнувся зі збитками від загарбників на початку вторгнення:

"Закон потребує перегляду на благо цивільних героїв війни. Зокрема, зазначені темпоральні рамки мають бути продовжені або взагалі скасовані".

Також він зазначив, що існує ще одна проблема з отриманням допомоги. Під час оформлення документів органи ПФУ масово відмовляють працівникам та їхнім родинам через відсутність підприємств у Реєстрі об'єктів критичної інфраструктури.

На своїй сторінці у Facebook Дудін написав:

"Прикра історія про величну постать провідника Анатолія Бабічева. Він визнаний Президентом Національною легендою, але не був своєчасно поінформований про право на виплату. Думаю, що в таких ситуаціях має реагувати і Офіс Президента України, і Міністерство соціальної політики України, бо це приклад недостатньої турботи про героїв нашого часу".

Натомість профспілкові активісти наголошують на необхідності своєчасно інформувати колектив залізничників про цей закон, щоб отримати належні виплати.

Згідно з інформацією "Соцпорталу", працівники критичної інфраструктури, які постраждали внаслідок російських обстрілів, мають право на грошову допомогу: мільйон гривень — родині загиблого, а також від 200 до 800 тисяч гривень у разі поранення.

На момент написання матеріалу реакції "Укрзалізниці" ще не було.

Раніше Фокус писав, що в "Укрзалізниці" пояснили, чому поїзди не зупиняються під час обстрілів. Ми також розповідали, що ВАКС відпустив ексрадника ОП, причетного до крадіжки в "Укрзалізниці".