Истекли сроки: проводник "Укрзализныци", потерявший жену на работе, остался без выплат

Анатолий Бабичев, проводник "Укрзализныци", который в марте 2022-го самоотверженно эвакуировал на протяжении девяти дней людей из Константиновки, Харькова, Краматорска и Лимана, и отмеченный наградой Президента "Национальная легенда Украины", не смог получить денежную помощь, положенную семьям работников критической инфраструктуры.

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И это при том, пишет "Соцпортал", что война забрала у него самое дорогое. Его жена Наталья, которая тоже работала проводницей, погибла от осколочных ранений после того, как поезд, направлявшийся для эвакуации детей, в ночь с 12 на 13 марта попал под обстрел.

"В 21.57 мы как раз направлялись в Лиман, когда произошел авиаудар. Рядом проходила трасса, по которой шла колонна. Ударили по ним, – зацепили нас. Мы были с Наташей в одном купе. Она родом из Изюма, сидела на тот момент в телефоне и показывала: "Смотри, что сделали с моим городом". Дальше… удар. Я к Наталье… Сразу понял, что я ей ничем не помогу. Поэтому пытался прорваться в штабной вагон, найти скорую, дверь открыть не мог, поскольку люки попадали, рамы выворачивало", — вспоминал Анатолий и интервью "Укринформу".

О своей жене он говорил с любовью и теплотой:

"Всю жизнь мы с ней всегда были вдвоем и все удивлялись, как мы можем быть и на работе вместе, и дома Таким она была хорошим человеком".

Семейный дом Бабичевых в поселке Красногоровка тоже был разрушен оккупантами.

Анатолий Бабичев получил награду "Национальная легенда Украины"

Узнал о положенном по истечении срока давности

По информации ресурса, в начале 2025 года на мероприятии ОО "Социальное движение" о трудовых правах Бабичев узнал, что в связи со смертью супруги имеет право на миллион гривен как член семьи погибших от вражеских ударов работников критической инфраструктуры. Соответствующее право предусмотрено Законом Украины "О единовременной денежной помощи за вред жизни и здоровью, причиненный работникам объектов критической инфраструктуры, государственным служащим, должностным лицам местного самоуправления в результате военной агрессии Российской Федерации против Украины" (Закон №2980).

Однако когда он обратился по этому вопросу в соответствующие инстанции, Главное управление Пенсионного фонда Украины в Киеве отказало ему в назначении и выплате помощи. Свое решение чиновники мотивировали тем, что "истекли сроки", ведь, согласно статье 3 Закона № 2980, заявление на выплаты необходимо было подать в течение трех лет.

Мужчина уверяет, что ему никто вовремя не сказал о том, что он имеет право на компенсацию, – ни на работе, ни в ПФУ.

"Мне стало известно о Законе № 2980 только в этом году. Я обратился в орган ПФУ, где у меня попросили справку о месте работы покойной жены, хотя по законодательству она не нужна", — говорит Анатолий.

Анатолий Бабичев с женой Натальей работали вместе в одном поезде Фото: Главком

Слово юриста

Виталий Дудин, юрист и соучредитель "Соцдвижения", рассказал, что сотрудники органа ПФУ отсчитывали трехлетний срок, начиная с даты смерти (12.03.2022), а не с даты составления акта расследования несчастного случая (27.07.2022), которым было установлено наступление смерти именно в связи с исполнением должностных (служебных, профессиональных) обязанностей.

"Возмущает, что сотрудники ПФУ посчитали трехлетний срок на обращение наименее благоприятным способом для Анатолия Бабичева: от даты смерти, а не от даты завершения расследования несчастного случая, и почему проводник, чья работа во время войны была служением на грани человеческих возможностей, никем не информировался о своем праве?" — негодует юрист.

Дудин подчеркнул, что Закон №2980 начал применяться только в 2024 году после принятия подзаконных актов, поэтому в худшем положении оказались те, кто столкнулся с ущербом от захватчиков в начале вторжения:

"Закон нуждается в пересмотре на благо гражданских героев войны. В частности, указанные темпоральные рамки должны быть продлены или вообще отменены".

Также он отметил, что существует еще одна проблема с получением помощи. Во время оформления документов органы ПФУ массово отказывают работникам и их семьям из-за отсутствия предприятий в Реестре объектов критической инфраструктуры.

На своей странице в Facebook Дудин написал:

"Досадная история о величественной фигуре проводника Анатолия Бабичева. Он признан Президентом Национальной легендой, но не был своевременно информирован о праве на выплату. Думаю, что в таких ситуациях должен реагировать и Офис Президента Украины, и Министерство социальной политики Украины, потому что это пример недостаточной заботы о героях нашего времени".

В свою очередь профсоюзные активисты настаивают на необходимости своевременно информировать коллектив железнодорожников об этом законе, чтобы получить полагающиеся выплаты.

Согласно информации "Соцпортала", работники критической инфраструктуры, пострадавшие в результате российских обстрелов, имеют право на денежную помощь: миллион гривен — семье погибшего, а также от 200 до 800 тысяч гривен в случае ранения.

На момент написания материала реакции "Укрзализныци" еще не было.

Ранее Фокус писал, что в "Укрзализныце" объяснили, почему поезда не останавливаются во время обстрелов. Мы также рассказывали, что ВАКС отпустил экс-советника ОП, причастного к краже в "Укрзализныце".