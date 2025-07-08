В Італії знайшли повішеною українку, яку шукали кілька днів

18-річну українську студентку Марію Бугайову, яку шукали з 4 липня, знайдено приблизно за кілометр від туристичного села Каровіньо повішеною на оливковому дереві.

Related video

У цьому населеному пункті, розташованому в області Апулія в провінції Бріндізі (Італія), дівчина перебувала в межах європейського проєкту з Університетом Братислави, щоб пройти стажування, повідомляє видання Il Messaggero.

Тіло Марії виявили недалеко від державної дороги 379. За інформацією видання, замість мотузки Бугаєва використовувала простирадло.

Про трагедію вже повідомили матері Марії та очікують її швидкого прибуття в Італію.

Як повідомляє видання ANSA, за кілька годин до зникнення дівчина отримала підтвердження, що стажування закінчиться в неділю, 6 липня, без можливості подовження термінів проєкту.

Зараз слідчі з'ясовують, чи могло це підштовхнути її до суїциду.

Перед тим як піти, залишивши в кімнаті кілька особистих речей, зокрема паспорт, мобільник і записку з кількома номерами, дівчина зробила банківський переказ на користь свого брата.

Камери відеоспостереження зафіксували, як Марія в білій футболці йшла в бік сусіднього пляжу і дісталася до з'їзду дороги 379.

У туристичному селі Бугаєву описували як тиху і спокійну дівчину, якій було дуже цікаве стажування і досвід, отриманий в Італії.

Слідство у справі триває.

Раніше Фокус писав, що в Італії знайшли мертвою 33-річну українку, яка впала з двометрової скелі і, не отримавши допомоги, померла.

Ми також розповідали, що в Косово за дивних обставин знайшли мертвою 23-річну українку.