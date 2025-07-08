В Италии нашли повешенной украинку, которую искали несколько дней

18-летняя украинская студентка Мария Бугаёва, которую искали с 4 июля, найдена примерно в километре от туристической деревни Каровиньо повешенной на оливковом дереве.

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В этом населенном пункте, расположенном в области Апулия в провинции Бриндизи (Италия), девушка находилась в рамках европейского проекта с Университетом Братиславы, чтобы пройти стажировку, сообщает издание Il Messaggero.

Тело Марии обнаружили недалеко от государственной дороги 379. По информации издания, вместо веревки Бугаева использовала простыню.

О трагедии уже сообщили матери Марии и ожидают ее скорого прибытия в Италию.

Как сообщает издание ANSA, за несколько часов до исчезновения девушка получила подтверждение, что стажировка закончится в воскресенье, 6 июля, без возможности продления сроков проекта.

Сейчас следователи выясняют, могло ли это подтолкнуть ее к суициду.

Перед тем как уйти, оставив в комнате несколько личных вещей, в том числе паспорт, мобильник и записку с несколькими номерами, девушка сделала банковский перевод в пользу своего брата.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как Мария в белой футболке шла в сторону соседнего пляжа и добралась до съезда дороги 379.

В туристической деревне Бугаеву описывали как тихую и спокойную девушку, которой была очень интересна стажировка и опыт, полученный в Италии.

Следствие по делу продолжается.

Ранее Фокус писал, что в Италии нашли мертвой 33-летнюю украинку, которая упала с двухметровой скалы и, не получив помощи, скончалась.

Мы также рассказывали, что в Косово при странных обстоятельствах нашли мертвой 23-летнюю украинку.