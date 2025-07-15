"Немає шансів пожити на пенсію": лікарка розповіла, скільки живуть чоловіки в Україні (відео)

Середня тривалість життя чоловіків в Україні становить 67 років, а основними причинами їх смертей є інфаркти та інсульти.

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Для українських жінок середній показник тривалості життя становить 76-77 років, тобто на 10 років більше, розповіла в коментарі "Новини.Live" заслужена лікарка України Ольга Богомолець.

"У людей навіть немає шансів пожити на пенсію, за яку вони сплатили податки", — сказала Богомолець.

Вона пояснила, що існують прості інструменти зменшення смертності, які не потребують значної кількості коштів, зокрема — культура споживання солі.

"Сіль є головним провокатором гіпертонії. А гіпертонія провокує інфаркти й інсульти — і це на першому місці сьогодні від смертності. Культура споживання солі, зменшення вмісту солі в промисловому виробництві (щоб ті компанії, які випускають ковбасу, навіть хліб) — туди треба менше класти солі", — зазначила Богомолець.

Лікарка також підкреслила, що необхідно змінити харчові звички населення, споживання води, контролювати артеріальний тиск, здійснювати правильну діагностику і приймати відповідні препарати на основі цієї діагностики.

"Якщо це зробити правильно, то вже наступного року отримаємо вдвічі меншу кількість інфарктів і інсультів. А якщо їх ще лікувати правильно — в першу годину робити правильні ін'єкції, щоб людей рятували за однаковим стандартом, щоб базові лікарні були всім забезпечені, тоді людина залишається жити, вона залишається працездатною, може далі працювати та сплачувати податки", — наголосив Богомолець.

Нагадаємо, вчені розповіли, чому тривалість життя європейців знизилася.

Фокус також писав про те, що науковці змогли визначити тривалість життя за допомогою лише одного аналізу.