"Нет шансов пожить на пенсию": врач рассказала, сколько живут мужчины в Украине (видео)

Средняя продолжительность жизни мужчин в Украине составляет 67 лет, а основными причинами их смертей являются инфаркты и инсульты.

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Для украинских женщин средний показатель продолжительности жизни составляет 76-77 лет, то есть на 10 лет больше, рассказала в комментарии "Новини.Live" заслуженный врач Украины Ольга Богомолец.

"У людей даже нет шансов пожить на пенсию, за которую они уплатили налоги", — сказала Богомолец.

Она пояснила, что существуют простые инструменты уменьшения смертности, которые не требуют значительного количества средств, в частности — культура потребления соли.

"Соль является главным провокатором гипертонии. А гипертония провоцирует инфаркты и инсульты — и это на первом месте сегодня от смертности. Культура потребления соли, уменьшение содержания соли в промышленном производстве (чтобы те компании, которые выпускают колбасу, даже хлеб) — туда надо меньше класть соли", — отметила Богомолец.

Врач также подчеркнула, что необходимо изменить пищевые привычки населения, потребление воды, контролировать артериальное давление, осуществлять правильную диагностику и принимать соответствующие препараты на основе этой диагностики.

"Если это сделать правильно, то уже в следующем году получим вдвое меньшее количество инфарктов и инсультов. А если их еще лечить правильно — в первый час делать правильные инъекции, чтобы людей спасали по одинаковому стандарту, чтобы базовые больницы были всем обеспечены, тогда человек остается жить, он остается работоспособным, может дальше работать и платить налоги", — подчеркнул Богомолец.

Напомним, ученые рассказали, почему продолжительность жизни европейцев снизилась.

Фокус также писал о том, что ученые смогли определить продолжительность жизни с помощью лишь одного анализа.