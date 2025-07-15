Maybach за 350 тис. гривень: чиновники в Україні масово занижують ціни авто в деклараціях, — розслідування

Українські чиновники, політики та правоохоронці декларують автомобілі за заниженою вартістю. Нерідко ціни на машини класу люкс відрізняються від ринкових у десятки разів.

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Добірку "дешевих" авто чиновників склали журналісти NGL.Media.

Нещодавно журналісти виявили Volvo XC90 2016 року, куплений за 20 тисяч грн депутатом Рівненської облради Олегом Стратюком. Однак цей самий автомобіль він виставив на продаж уже за 30 тисяч доларів.

Заступник гендиректора "Київзеленбуду" Аршак Магалов купив Audi A4 2016 року за 5000 гривень, хоча середня ціна по ринку — від 15 до 20 тисяч доларів.

Про "битий" автомобіль розповідала керівниця відділу земельних ресурсів та екології Пристоличної сільської територіальної громади Вікторія Негода. У жовтні 2023 року вона за 100 тисяч грн придбала Hyundai Tucson 2022 року, але реальна ціна автівки вдесятеро більша.

А мер Тернополя Сергій Надал у своїй останній декларації вказав, що користується автомобілем Audi Q7 2024 року. Однак чиновник забув вказати, що насправді їздить на дорожчій спортивній версії Audi SQ7, вартість якої занижена більш ніж у п'ять разів.

Сергій Надал у спілкуванні з журналістами відмовився пояснити причину такої малої ціни свого автомобіля.

Нардепи занижують ціну автомобілів

Видання виявило сотні таких самих випадків у деклараціях чиновників, правоохоронців, мерів і народних депутатів.

Приміром депутат Верховної Ради Максим Соколов у жовтні 2022 року придбав Toyota Highlander Hybrid 2022 року випуску лише за 10 тисяч грн, у 200 разів дешевше за реальну вартість. У спілкуванні з NGL.media він пояснював це тим, що придбав автомобіль з "істотними пошкодженнями".

Колишня народна депутатка Ірина Кормишкіна (Аллахвердієва) в новій декларації зазначила, що користується седаном Mercedes-Maybach S580 2022 року випуску. Авто належить її чоловікові Юрію Кормишкіну.

Вартість Maybach Кормишкіна оцінила в 350 тисяч гривень, але його офіційна вартість стартує від 12 млн гривень.

Не менш цікаві факти виявили в декларації голови Золочівської районної ради Ореста Кавецького. Чиновник вказав, що його дружина Христина користується BMW X6 2022 року, який зареєстрований на її маму Марію Карвацьку.

У декларації він зазначив вартість BMW X6 у розмірі 100 тисяч грн, це щонайменше у 20 разів дешевше за найнижчу пропозицію на ринку.

Навіщо представники влади занижують вартість автомобілів?

Юрист "Центру протидії корупції" Олексій Бойко впевнений, що занижена вартість майна — це ознака приховування власних активів або прихований хабар.

"Сьогодні йому продали машину за 10 тисяч гривень, а потім попросять що-небудь зробити. Буває, що автомобіль декларують як подарунок і вказують вартість, визначену дарувальником. У таких випадках потрібно з'ясовувати, чи міг дарувальник дозволити собі такий подарунок", — пояснює він.

Заниження вартості майна можна трактувати як незаконне збагачення, декларування недостовірної інформації, порушення вимог фінансового контролю та неможливість обґрунтувати придбані активи.

Нагадаємо, детективи НАБУ з'ясували, що у дружини депутата від "Слуги народу" Романа Каптєлова є квартира в Москві. Майно площею 101 кв. м розташоване на Ленінському проспекті.

ЗМІ також з'ясували, що українські судді володіють найбільшими маєтками в Кончі-Заспі. Вартість особняків була набагато нижчою за ринкову.