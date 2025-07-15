Maybach за 350 тыс. гривен: чиновники в Украине массово занижают цены авто в декларациях, – расследование

Украинские чиновники, политики и правоохранители декларируют автомобили по заниженной стоимости. Нередко цены на машины класса люкс отличаются от рыночных в десятки раз.

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Подборку "дешевых" авто чиновников составили журналисты NGL.Media.

Недавно журналисты выявили Volvo XC90 2016 года, купленный за 20 тысяч грн депутатом Ровенского облсовета Олегом Стратюком. Однако этот же автомобиль он выставил на продажу уже за 30 тысяч долларов.

Заместитель гендиректора "Киевзеленстроя" Аршак Магалов купил Audi A4 2016 года за 5000 гривен, хотя средняя цена по рынку — от 15 до 20 тысяч долларов.

О "битом" автомобиле рассказывала руководитель отдела земельных ресурсов и экологии Пристоличной сельской территориальной общины Виктория Негода. В октябре 2023 года она за 100 тысяч грн приобрела Hyundai Tucson 2022 года, но реальная цена машины в десять раз больше.

А мэр Тернополя Сергей Надал в своей последней декларации указал, что пользуется автомобилем Audi Q7 2024 года. Однако чиновник забыл указать, что на самом деле ездит на более дорогой спортивной версии Audi SQ7, стоимость которой занижена более чем в пять раз.

Сергей Надал в общении с журналистами отказался объяснить причину столь малой цены своего автомобиля.

Нардепы занижают цену автомобилей

Издание обнаружило сотни таких же случаев в декларациях чиновников, правоохранителей, мэров и народных депутатов.

К примеру депутат Верховной Рады Максим Соколов в октябре 2022 года приобрел Toyota Highlander Hybrid 2022 года выпуска всего за 10 тысяч грн, в 200 раз дешевле реальной стоимости. В общении с NGL.media он пояснял это тем, что приобрел автомобиль с "существенными повреждениями".

Бывшая народная депутат Ирина Кормышкина (Аллахвердиева) в новой декларации отметила, что пользуется седаном Mercedes-Maybach S580 2022 года выпуска. Авто принадлежит ее мужу Юрию Кормышкину.

Стоимость Maybach Кормышкина оценила в 350 тысяч гривен, но его официальная стоимость стартует от 12 млн гривен.

Не менее интересные факты выявили в декларации главы Золочевского районного совета Ореста Кавецкого. Чиновник указал, что его жена Кристина пользуется BMW X6 2022 года, который зарегистрирован на ее маму Марию Карвацкую.

В декларации он отметил стоимость BMW X6 в размере 100 тысяч грн, это как минимум в 20 раз дешевле самого низкого предложения на рынке.

Зачем представители власти занижают стоимость автомобилей?

Юрист "Центра противодействия коррупции" Алексей Бойко уверен, что заниженная стоимость имущества — это признаком сокрытия собственных активов или скрытая взятка.

"Сегодня ему продали машину за 10 тысяч гривен, а потом попросят что-нибудь сделать. Бывает, что автомобиль декларируют как подарок и указывают стоимость, определенную дарителем. В таких случаях нужно выяснять, мог ли даритель позволить себе такой подарок", — объясняет он.

Занижение стоимости имущества можно трактовать как незаконное обогащение, декларирование недостоверной информации, нарушение требований финансового контроля и невозможность обосновать приобретенные активы.

Напомним, детективы НАБУ выяснили, что у жены депутата от "Слуги народа" Романа Каптелова имеется квартира в Москве. Имущество площадью 101 кв. м находится на Ленинском проспекте.

СМИ также выяснили, что украинские судьи владеют крупнейшими имениями в Конче-Заспе. Cтоимость особняков біла намного ниже рыночной.