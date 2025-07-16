Унікальна операція: у Львові 20-річному хлопцю пересадили два серця (фото)

20-річний Віталій Дац із Яворова Львівської області за три доби переніс дві пересадки серця. Лікарям довелося провести низку складних операцій після того, як власний орган молодого чоловіка вийшов з ладу, а перший донорський відмовив.

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Унікальний випадок мав місце у Львові, а життя Віталію врятували кардіохірурги лікарні Святого Пантелеймона, йдеться на сторінці Першого медоб'єднання Львова.

За інформацією лікарів, у юнака з дитинства була патологія серця, проте він про неї не знав. Ускладнила проблему застуда, яку він переніс пів року тому, перебуваючи в Польщі.

Щойно йому стало зле, Віталій одразу ж поїхав додому, де фахівці однієї з львівських клінік діагностували йому дилатаційну кардіоміопатію, захворювання, за якого серце втрачає пружність, роздувається наче куля і вже не може перекачувати кров.

При цьому захворюванні фракція викиду за норми 50-70% становила всього 15%, чого критично недостатньо.

На додачу до всього в хлопця розвинулася аритмія, і юнакові імплантували кардіовертер-дефібрилятор. Через три місяці він почав бити хлопця струмом, а фракція знизилася ще більше — до 10%.

Єдиним виходом врятувати хлопця і поліпшити якість його життя була трансплантація.

Віталій в оточенні лікарів, які врятували йому життя Фото: Перше медоб’єднання Львова

До лікарні Святого Пантелеймона Віталія доставили реанімобілем уже в критичному стані. Його серце фактично перестало працювати, а дефібрилятор постійно подавав електричний розряд.

Тільки за одну ніч пацієнт отримав понад 20 ударів струмом, кожен — по 800 вольт. Кардіохірург Роман Домашич, який вилучав пристрій із грудей пацієнта, теж відчув на собі удари струмом.

Віталія внесли до листа очікування на донорське серце і під'єднали до ЕКМО — апарату, що замінює роботу серця і легенів.

Донорське серце з'явилося через тиждень. Однак, за словами лікарів, виявилося недостатньо здоровим, а через годину зупинилося. Кардіохірурги знову під'єднали пацієнта до ЕКМО і повторно внесли до листа очікування.

Попри мінімальні шанси отримати донорський орган, доля подарувала йому одразу дві такі можливості — з різницею всього в 52 години.

Лікарі одразу ж провели другу трансплантацію.

Друга трансплантація пройшла успішно Фото: Перше медоб’єднання Львова

"Повторна ретрансплантація пройшла вдало. Майже місяць наші фахівці боролися за життя Віталія. Цей молодий хлопець наша велика гордість і приклад злагодженої роботи всієї команди", — розповів Роман Домашич, керівник Центру серця і судин лікарні Святого Пантелеймона.

Попереду у Віталія тривала реабілітація

За словами медиків, минуло вже 3 тижні після трансплантації. Віталій, попри слабкість, почувається добре, а його нове серце працює стабільно.

На кожному етапі з юнаком — його мама, яка підтримує сина. Попереду на нього чекають реабілітація та регулярні контрольні обстеження.

Поруч із Віталієм — його мама Фото: Перше медоб’єднання Львова

Він мріє відновитися і знову повернутися до занять у спортзалі.

Раніше Фокус писав, як директор Інституту серця Борис Тодуров віз під обстрілами донорське серце для дитини.

Ми також писали, що пацієнт, якому в Києві пересадили донорське серце, прийшов до тями.