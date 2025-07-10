У Києві лікарі під обстрілами доставили донорське серце для дитини (відео)

Під час ракетного обстрілу Києва в ніч на 10 липня київські хірурги ризикували життям заради того, щоб доставити донорське серце для дитини.

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Журналістка Віолетта Кіртока опублікувала у Facebook відео, де директор Інституту серця, відомий український кардіохірург Борис Тодуров їде за кермом машини, яка везе донорський орган, а за вікном — пожежі після масштабної атаки ЗС РФ на столицю.

"Веземо серце", — каже Борис Михайлович.

"Це відео зроблено сьогодні майже о третій ночі. Під час обстрілів Борис Тодуров зі своїми лікарями вилучив донорське серце для пересадки в "Охматдиті" і віз його, щоб врятувати пацієнта в Інституті серця. Віз під вибухами і спостерігаючи за палаючими будинками... Колеги Бориса Михайловича зняли не одне відео дорогою. На них добре чути і дзижчання "шахедів", і потужні вибухи вже десь біля Інституту серця. Такі наші будні. Нас убивають. А наші лікарі ризикують собою, щоб врятувати пацієнтів", — пише авторка.

За її словами, пересадка пройшла успішно, але деталі поки не розголошують подробиці:

"Можу тільки сказати, що пересадку зробили дитині... саме сьогодні, у день дворіччя першої дитячої пересадки. Але про це окремо розповім".

Кіртока також опублікувала фото лікаря, який тримає в руках серце, доставлене під обстрілами, перед тим, як пересадити його дитині.

Борис Тодуров готується пересадити донорське серце дитині Фото: Violetta Kirtoka/Facebook

10 липня 2023 року в Україні вперше медики провели операцію з трансплантації серця дитини. Її зробили шестирічній дівчинці. Донором органу став загиблий чотирирічний хлопчик

Нагадаємо, у листопаді 2023 року українські лікарі витягли уламок міни з серця чотирирічної дівчинки, яка постраждала під час атаки Збройних сил Російської Федерації на Херсон.