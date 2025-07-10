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У Києві лікарі під обстрілами доставили донорське серце для дитини (відео)

Борис Тодуров, кардіохірург, пересадка серця, донорське серце, серце для дитини
Борис Тодуров особисто привіз донорський орган до Інституту серця під обстрілами | Фото: Violetta Kirtoka/Facebook

Під час ракетного обстрілу Києва в ніч на 10 липня київські хірурги ризикували життям заради того, щоб доставити донорське серце для дитини.

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Журналістка Віолетта Кіртока опублікувала у Facebook відео, де директор Інституту серця, відомий український кардіохірург Борис Тодуров їде за кермом машини, яка везе донорський орган, а за вікном — пожежі після масштабної атаки ЗС РФ на столицю.

"Веземо серце", — каже Борис Михайлович.

"Це відео зроблено сьогодні майже о третій ночі. Під час обстрілів Борис Тодуров зі своїми лікарями вилучив донорське серце для пересадки в "Охматдиті" і віз його, щоб врятувати пацієнта в Інституті серця. Віз під вибухами і спостерігаючи за палаючими будинками... Колеги Бориса Михайловича зняли не одне відео дорогою. На них добре чути і дзижчання "шахедів", і потужні вибухи вже десь біля Інституту серця. Такі наші будні. Нас убивають. А наші лікарі ризикують собою, щоб врятувати пацієнтів", — пише авторка.

За її словами, пересадка пройшла успішно, але деталі поки не розголошують подробиці:

"Можу тільки сказати, що пересадку зробили дитині... саме сьогодні, у день дворіччя першої дитячої пересадки. Але про це окремо розповім".

Кіртока також опублікувала фото лікаря, який тримає в руках серце, доставлене під обстрілами, перед тим, як пересадити його дитині.

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Борис Тодуров готується пересадити донорське серце дитині
Фото: Violetta Kirtoka/Facebook

10 липня 2023 року в Україні вперше медики провели операцію з трансплантації серця дитини. Її зробили шестирічній дівчинці. Донором органу став загиблий чотирирічний хлопчик

Нагадаємо, у листопаді 2023 року українські лікарі витягли уламок міни з серця чотирирічної дівчинки, яка постраждала під час атаки Збройних сил Російської Федерації на Херсон.