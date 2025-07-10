В Киеве врачи под обстрелами доставили донорское сердце для ребенка (видео)

Во время ракетного обстрела Киева в ночь на 10 июля киевские хирурги рисковали жизнью ради того, чтобы доставить донорское сердце для ребенка.

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Журналистка Виолетта Киртока опубликовала в Facebook видео, где директор Института сердца, известный украинский кардиохирург Борис Тодуров едет за рулем машины, которая везет донорский орган, а за окном – пожары после масштабной атаки ВС РФ на столицу.

"Везем сердце", – гговорит Борис Михайлович.

"Это видео сделано сегодня почти в три ночи. Во время обстрелов Борис Тодуров со своими врачами изъял донорское сердце для пересадки в "Охматдете" и вез его, чтобы спасти пациента в Институте сердца. Вез под взрывами и наблюдая за горящими домами… Коллеги Бориса Михайловича сняли не одно видео по дороге. На них хорошо слышно и жужжание "шахедов, и мощные взрывы уже где-то у Института сердца. Таковы наши будни. Нас убивают. А наши врачи рискуют собой, чтобы спасти пациентов", – пишет автор.

По ее словам, пересадка прошла успешно, но детали пока не разглашают подробности:

"Могу только сказать, что пересадку сделали ребенку… именно сегодня, в день двухлетия первой детской пересадки. Но об этом отдельно расскажу".

Киртока также опубликовала фото доктора, который держит в руках сердце, доставленное под обстрелами, перед тем, как пересадить его ребенку.

Борис Тодуров готовится пересадить донорское сердце ребенку Фото: Violetta Kirtoka/Facebook

10 июля 2023 года в Украине впервые медики провели операцию по трансплантации сердца ребенка. Ее сделали шестилетней девочке. Донором органа стал погибший четірехлетний мальчик

Напомним, в ноябре 2023 года украинские врачи извлекли обломок мины из сердца четырехлетней девочки, которая пострадала во время атаки Вооруженных сил Российской Федерации на Херсон.