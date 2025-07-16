Уникальная операция: во Львове 20-летнему парню пересадили два сердца (фото)

20-летний Виталий Дац из Яворова Львовской области за трое суток перенес две пересадки сердца. Врачам пришлось провести ряд сложных операций после того, как собственный орган молодого человека вышел из строя, а первый донорский отказал.

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Уникальный случай имел место во Львове, а жизнь Виталию спасли кардиохирурги больницы Святого Пантелеймона, говорится на странице Первого медобъединения Львова.

По информации врачей, у юноши с детства была патология сердца, однако он о ней не знал. Усугубила проблему простуда, которую он перенес полгода назад, находясь в Польше.

Как только ему стало плохо, Виталий сразу же поехал домой, где специалисты одной из львовских клиник диагностировали ему дилатационную кардиомиопатию, заболевание при котором сердце теряет упругость, раздувается как шар и уже не может перекачивать кровь.

При этом заболевании фракция выброса при норме 50-70% составляла всего 15%, чего критически недостаточно.

Вдобавок ко всему у парня развилась аритмия и юноше имплантировали кардиовертер-дефибриллятор. Через три месяца он начал бить парня током, а фракция снизилась еще больше – до 10%.

Единственным выходом спасти парня и улучшить качество его жизни была трансплантация.

Виталий в окружении врачей, которые спасли ему жизнь Фото: Первое медобъединение Львова

В больницу Святого Пантелеймона Виталия доставили реанимобилем уже в критическом состоянии. Его сердце фактически перестало работать, а дефибриллятор постоянно подавал электрический разряд.

Только за одну ночь пациент получил более 20 ударов током, каждый – по 800 вольт. Кардиохирург Роман Домашич, который изымал устройство из груди пациента, тоже почувствовал на себе удары током.

Виталия внесли в лист ожидания на донорское сердце и подключили к ЭКМО – аппарату, заменяющему работу сердца и легких.

Донорское сердце появилось через неделю. Однако, по словам врачей, оказалось недостаточно здоровым, а через час остановилось. Кардиохирурги снова подключили пациента к ЭКМО и повторно внесли в письмо ожидания.

Несмотря на минимальные шансы получить донорский орган, судьба подарила ему сразу две такие возможности – с разницей всего в 52 часа.

Врачи сразу же провели вторую трансплантацию.

Вторая трансплантация прошла успешно Фото: Первое медобъединение Львова

"Повторная ретрансплантация прошла удачно. Почти месяц наши специалисты боролись за жизнь Виталия. Этот молодой парень наша великая гордость и пример слаженной работы всей команды", — рассказал Роман Домашич, руководитель Центра сердца и сосудов больницы Святого Пантелеймона.

Впереди у Виталия длительная реабилитация

По словам медиков, прошло уже 3 недели после трансплантации. Виталий, несмотря на слабость, чувствует себя хорошо, а его новое сердце работает стабильно.

На каждом этапе с юношей – его мама, которая поддерживает сына. Впереди его ждут реабилитация и регулярные контрольные обследования.

Рядом с Виталием – его мама Фото: Первое медобъединение Львова

Он мечтает восстановиться и снова вернуться к занятиям в спортзале.

Ранее Фокус писал, как директор Института сердца Борис Тодуров вез под обстрелами донорское сердце для ребенка.

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