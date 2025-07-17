Масове отруєння в ресторані Кацуріна: кількість постраждалих знову зросла

Кількість людей, які отруїлися в ресторані "Китайський привіт" у Львові, знову зросла. Серед постраждалих — вісім дітей до 18 років.

Related video

Якщо напередодні ввечері поліція, а потім наступного ранку мерія повідомляли про 43 людей, які звернулися в лікарню із симптомами гострої кишкової інфекції, то наразі кількість потерпілих зросла до 56 осіб, повідомляє Львівська міська рада в Telegram-каналі.

Інформацію підтверджує Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб. За останніми даними, в обласній інфекційній лікарні перебувають 56 осіб. Серед них — вісім дітей до 18 років.

"У лікарні надається повний комплекс лікувально-діагностичних заходів. Стан хворих середньої тяжкості", — заявили в центрі.

Наразі фахівці проводять епідрозслідування причин та умов виникнення спалаху, а лабораторні дослідження тривають.

Масове отруєння в ресторані "Китайський привіт": що відомо

Першим про отруєння у власному ресторані у Львові повідомив його власник Михайло Кацурін. За його словами, 14 і 15 липня в меню був яєчний білковий крем, який міг стати причиною масового отруєння.

Михайло і ще 11 осіб опинилися в інфекційній лікарні. Ресторатор написав великий пост в Instagram, де детально описав усе, що сталося, а також пообіцяв не тільки всіляко сприяти у з'ясуванні причин, а й готовий оплатити лікування всім постраждалим.

Уже 17 липня стало відомо, що кількість тих, хто відчув ознаки гострої кишкової інфекції, зросла спочатку до 25, а згодом — до 43 осіб.

Що стало причиною масового отруєння, з'ясовують. Як попередню причину озвучено сальмонельоз.

Поліція відрила кримінальне провадження, триває розслідування.

Нагадаємо, у січні 2025 року в ліцеї Рівного отруїлися понад 70 учнів. Одна дитина була госпіталізована. Частину ліцеїстів перевели на дистанційне навчання.