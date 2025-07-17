Массовое отравление в ресторане Кацурина: количество пострадавших снова возросло

Количество людей, которые отравились в ресторане "Китайский привет" во Львове, снова возросло. Среди пострадавших – восемь детей до 18 лет.

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Если накануне вечером полиция, а затем следующим утром мэрия сообщали о 43 людях, обратившихся в больницу с симптомами острой кишечной инфекции, то сейчас количество потерпевших возросло до 56 человек, сообщает Львовский городской совет в Telegram-канале.

Информацию подтверждает Львовский областной центр контроля и профилактики болезней. По последним данным в областной инфекционной больнице находятся 56 человек. Среди них – восемь детей до 18 лет.

"В больнице предоставляется полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий. Состояние больных средней тяжести", – заявили в центре.

Сейчас специалисты проводят эпидрасследования причин и условий возникновения вспышки, а лабораторные исследования продолжаются.

Массовове отравление в ресторане "Китайский привет": что известно

Первым об отравлении в собственном ресторане во Львове сообщил его владелец Михаил Кацурин. По его словам, 14 и 15 июля в меню был яичный белковый крем, который мог стать причиной массового отравления.

Михаил и еще 11 человек оказались в инфекционной больницу. Ресторатор написал большой пост в Instagram, где подробно описал все, что произошло, а также пообещал не только всячески содействовать в выяснении причин, но и готов оплатить лечение всем пострадавшим.

Уже 17 июля стало известно, что количество тех, кто почувствовал признаки острой кишечной инфекции, возросло сначала до 25, а затем – до 43 человек.

Что стало причиной массового отравления, выясняется. В качестве предварительной причины озвучен сальмонеллез.

Полиция отрыла уголовное производство, идет расследование.

Напомним, в январе 2025 года в лицее Ровного отравились более 70 учеников. Один ребенок был госпитализирован. Часть лицеистов перевели на дистанционное обучение.