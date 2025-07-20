Українська команда завоювала шість медалей на Міжнародній математичній олімпіаді — 2025

На Міжнародній математичній олімпіаді (IMO-2025) збірна України посіла 24-те місце в загальносвітовому заліку, завоювавши одну золоту, дві срібні та три бронзові медалі. Попри умови воєнного часу, українські школярі демонструють стале повернення до математичної світової еліти.

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Поступово українська збірна повертається на звичне місце в ТОП-10/20 країн світу з математики, повідомив 19 липня OSINT-аналітик InformNapalm Антон Павлушко на своїй сторінці у Facebook.

До складу команди увійшли учні Русанівського ліцею Києва, на рахунку якого одразу чотири медалі. Особливо відзначено срібло дев'ятикласника Олександра Горбунова, який змагався нарівні з учасниками старших класів та абітурієнтами провідних університетів світу.

Фото: Facebook

Фото: Facebook

"Більшість цих дітей через декілька років займуть провідні інженерні посади у світових ІТ-корпораціях, якісь мудрі опціонні моделі вашого портфелю інвестицій буде обраховувати черговий переможець ІМО якогось року", — зазначає Павлушко.

Він підкреслює, що 2025 року також проявилися перші ознаки академічної міграції української молоді за кордон. Так, бронзову медаль для збірної Німеччини завоював 18-річний киянин Владислав Гусинін (м. Вюрцбург), а для Ірландії — харків'янин Віталій Галушко (м. Дублін), який раніше перемагав на українських олімпіадах. За збірну Швеції виступив Владислав Левченко, а в команді Албанії брав участь Орест Шерко.

Коротко про Міжнародну математичну олімпіаду

Міжнародна математична олімпіада (IMO) — це найстаріша та найпрестижніша світова олімпіада з математики для школярів. Перший турнір відбувся 1959 року в Румунії. Відтоді олімпіаду проводять щороку, збираючи найкращих молодих математиків із понад 100 країн.

Кожна національна команда складається максимум із 6 учасників віком до 20 років. Олімпіада складається з двох турів по три завдання кожен, які оцінюються по 7 балів (усього — 42 бали). Завдання охоплюють теми, які не вивчають у стандартній шкільній програмі: теорію чисел, комбінаторику, геометрію, нерівності, інваріанти та доказові методи.

Зазначимо, що українська команда торік на Міжнародній математичній олімпіаді виграла 2 срібла і 3 бронзи, але залишилася без золотих медалей. Рейтинг країни серед команд офіційно не вказано в джерелах, але результати вказують на потрапляння в діапазон Топ-20-30.

Результати Міжнародної математичної олімпіади — 2024 Фото: Відкриті джерела

Нагадаємо, директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко повідомила, що найскладнішим предметом на національному мультипредметному тесті 2025 року стала математика. Предмет не склали 11,4% (14 686 учасників) зі 128,8 тисячі абітурієнтів, результати яких уже було опрацьовано.