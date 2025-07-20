Украинская команда завоевала шесть медалей на Международной математической олимпиаде — 2025

На Международной математической олимпиаде (IMO-2025) сборная Украины заняла 24-е место в общемировом зачете, завоевав одну золотую, две серебряные и три бронзовые медали. Несмотря на условия военного времени, украинские школьники демонстрируют устойчивое возвращение в математическую мировую элиту.

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Постепенно украинская сборная возвращается на привычное место в ТОП-10/20 стран мира по математике, сообщил 19 июля OSINT-аналитик InformNapalm Антон Павлушко на своей странице в Facebook.

В состав команды вошли учащиеся Русановского лицея Киева, на счету которого сразу четыре медали. Особенно отмечено серебро девятиклассника Александра Горбунова, который соревновался наравне с участниками старших классов и абитуриентами ведущих университетов мира.

Фото: Facebook

Фото: Facebook

“Большинство этих детей через несколько лет займут ведущие инженерные должности в мировых ИТ-корпорациях, какие-то мудрые опционные модели вашего портфеля инвестиций будет рассчитывать очередной победитель ИМО какого-то года”, — отмечает Павлушко.

Он подчеркивает, что в 2025 году также проявились первые признаки академической миграции украинской молодежи за рубеж. Так, бронзовую медаль для сборной Германии завоевал 18-летний киевлянин Владислав Гусинин (г. Вюрцбург), а для Ирландии — харьковчанин Виталий Галушко (г. Дублин), ранее побеждавший на украинских олимпиадах. За сборную Швеции выступил Владислав Левченко, а в команде Албании участвовал Орест Шерко.

Кратко о Международной математической олимпиаде

Международная математическая олимпиада (IMO) — это старейшая и самая престижная мировая олимпиада по математике для школьников. Первый турнир состоялся в 1959 году в Румынии. С тех пор олимпиада проводится ежегодно, собирая лучших молодых математиков из более чем 100 стран.

Каждая национальная команда состоит максимум из 6 участников в возрасте до 20 лет. Олимпиада включает два тура по три задачи каждый, оцениваемые по 7 баллов (всего — 42 балла). Задания охватывают темы, не изучаемые в стандартной школьной программе: теорию чисел, комбинаторику, геометрию, неравенства, инварианты и доказательные методы.

Отметим, что украинская команда в прошлом году на Международной математической олимпиаде выиграла 2 серебра и 3 бронзы, но осталась без золотых медалей. Рейтинг страны среди команд официально не указан в источниках, но результаты указывают на попадание в диапазон Топ‑20–30.

Результаты Международной математической олимпиады - 2024 Фото: Открытые источники

Напомним, директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяна Вакуленко сообщила, что самым сложным предметом на национальном мультипредметном тесте в 2025 году стала математика. Предмет не сдали 11,4% (14 686 участников) из 128,8 тысячи абитуриентов, результаты которых уже были обработаны.