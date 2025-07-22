Дикі звірі "захопили" місто: у Кривому Розі зграя лисиць полює на домашніх тварин (відео)

Зграя диких лисиць поселилася у середмісті Кривого Рогу. Місцеві мешканці бачать їх навіть удень, а от прогнати нових "сусідів" виявилось неможливо — в Україні не існує алгоритму, як діяти в таких випадках.

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Лисиці в Кривому Розі стали "зірками" місцевих пабліків, адже оселилися просто в центрі міста, йдеться у сюжеті ТСН.

"Житлові багатоповерхівки, великий парк з атракціонами для дітей, зупинки, магазини. Загалом дуже густо населений мікрорайон. І просто ось тут, у системі мереж теплопостачання, що проходять під землею оселилась зграя лисиць. Місцеві кажуть бачили щонайменше п’ятьох", — розповідає журналістка.

Найбільше від близького сусідства з хижаками страждає місцева мешканка пані Неля Біленко. Її будинок — буквально за кілька метрів від нори. За словами жінки, лисиці зазвичай з’являються ввечері й одразу вирушають у пошуках їжі — починаючи з її подвір’я.

"У сусідів котики були, всіх котів попередавлювала. Я боюсь, у мене собачка маленька, оце в хаті сидить, я не можу її на вулицю випустити", — каже жінка.

А згодом лисиця дісталася і до курника. Пані Неля пригадує, як разом із чоловіком повернулась додому — й застала жахливу картину: кілька десятків птахів були знищені.

Після цього жінка почала звертатися до різних установ, але, за її словами, відповідь скрізь була однакова — "лисиці не в нашій компетенції". Те ж саме чули й інші мешканці. Навіть голова ОСББ, яка зазвичай знаходить рішення будь-яких проблем, у цій ситуації виявилася безпорадною.

Сюжет про лисиць розпочинається з 12:26:

Фахівці пояснюють: через війну, вирубку лісів та брак їжі дикі тварини все частіше наближаються до людських помешкань.

Проте крім дискомфорту, лисиці можуть становити й загрозу — особливо через ризик поширення сказу. Експерти радять обов’язково вакцинувати домашніх тварин, нічого більше запропонувати не можуть.

Зоозахисники підтверджують: в Україні немає спеціальної служби, яка б займалася такими випадками, і чітких інструкцій щодо дій у подібних ситуаціях теж не передбачено. Тож єдиний варіант — залучати органи місцевого самоврядування.

"Варто було б звернутися до органів місцевого самоврядування для того, щоб вони могли допомогти людям організувати відлов тварин і перемістити її в природне середовище", — зазначає юристка ГО UANIMALS Аліна Сорока.

Мешканці району мають різні погляди на ситуацію: одні жаліють тварин і навіть підгодовують їх, інші — бояться та нарікають. А поки чиновники шукають законний спосіб врегулювати проблему, лисиці впевнено облаштовуються у своїй новій міській домівці.

Нагадаємо, в 2023 році у медзакладах Дніпра зросла кількість бійців Сил оборони, які потрапляють з передової не з пораненнями, а після укусів диких тварин — гризунів, лисиць, або ж бродячих котів та собак.

Фокус також писав, що три дикі чорні ведмеді, які шукали їжу серед людських поселень, намагалися скинути жінку з власного ґанку. Небезпечних звірів довелося приспати.