Дикие звери "захватили" город: в Кривом Роге стая лисиц охотится на домашних животных (видео)

Стая диких лисиц поселилась в центре Кривого Рога. Местные жители видят их даже днем, а вот прогнать новых "соседей" оказалось невозможно — в Украине не существует алгоритма, как действовать в таких случаях.

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Лисы в Кривом Роге стали "звездами" местных пабликов, ведь поселились прямо в центре города, говорится в сюжете ТСН.

"Жилые многоэтажки, большой парк с аттракционами для детей, остановки, магазины. В общем очень густо населенный микрорайон. И просто вот здесь, в системе сетей теплоснабжения, проходящих под землей поселилась стая лисиц. Местные говорят видели по меньшей мере пятерых", — рассказывает журналистка.

Больше всего от близкого соседства с хищниками страдает местная жительница Неля Биленко. Ее дом — буквально в нескольких метрах от норы. По словам женщины, лисы обычно появляются вечером и сразу отправляются в поисках пищи — начиная с ее двора.

"У соседей котики были, всех котов попередавливала. Я боюсь, у меня собачка маленькая, вот в доме сидит, я не могу ее на улицу выпустить", — говорит женщина.

А потом лиса добралась и до курятника. Неля вспоминает, как вместе с мужем вернулась домой — и застала ужасную картину: несколько десятков птиц были уничтожены.

После этого женщина начала обращаться в различные учреждения, но, по ее словам, ответ везде был одинаковым — "лисы не в нашей компетенции". То же самое слышали и другие жители. Даже председатель ОСМД, которая обычно находит решение любых проблем, в этой ситуации оказалась беспомощной.

Сюжет о лисах начинается с 12:26:

Специалисты объясняют: из-за войны, вырубки лесов и нехватки пищи дикие животные все чаще приближаются к человеческим жилищам.

Однако кроме дискомфорта, лисы могут представлять и угрозу — особенно из-за риска распространения бешенства. Эксперты советуют обязательно вакцинировать домашних животных, ничего больше предложить не могут.

Зоозащитники подтверждают: в Украине нет специальной службы, которая бы занималась такими случаями, и четких инструкций по действиям в подобных ситуациях тоже не предусмотрено. Поэтому единственный вариант — привлекать органы местного самоуправления.

"Стоило бы обратиться в органы местного самоуправления для того, чтобы они могли помочь людям организовать отлов животных и переместить ее в естественную среду", — отмечает юрист ОО UANIMALS Алина Сорока.

Жители района имеют разные взгляды на ситуацию: одни жалеют животных и даже подкармливают их, другие — боятся и жалуются. А пока чиновники ищут законный способ урегулировать проблему, лисы уверенно обустраиваются в своем новом городском доме.

Напомним, в 2023 году в медучреждениях Днепра возросло количество бойцов Сил обороны, которые попадают с передовой не с ранениями, а после укусов диких животных — грызунов, лисиц, или же бродячих кошек и собак.

Фокус также писал, что три диких черных медведя, которые искали пищу среди человеческих поселений, пытались сбросить женщину с собственного крыльца. Опасных зверей пришлось усыпить.