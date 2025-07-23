Протести через НАБУ: голова Тернопільської облради назвав учасників "проплаченими студентами"

У Тернополі, як і в низці інших великих українських міст, 22 липня відбувся протест проти підписання законопроєкту №12414 про ліквідацію незалежності НАБУ і САП. Керівник Тернопільської обласної ради Богдан Бутковський не в захваті від того, що відбувається.

Related video

Богдан Бутковський вважає, що на мирну акцію протесту люди вийшли не просто так, про що заявив у коментарі журналістам після четвертого пленарного засідання восьмої сесії Тернопільської облради, де депутати ухвалили рішення "Про підтримку Президента України Володимира Зеленського". Про це пише "Погляд"

Коли його запитали, що він думає з приводу того, що відбувалося біля облради напередодні, він відповів:

"А що відбувалося? Якісь 10 студентів проплачених. От мені це не подобається. Я проти того, щоб дітей використовували під час війни. Якщо там будуть люди, які можуть волонтерити або воювати, то в мене питання, чому вони так не відстоюють Україну".

Бутковський разом зі своїм першим заступником Володимиром Болещуком і заступником Ігорем Сопелем ініціювали документ, у якому йдеться про необхідність "згуртування держави та суспільства в умовах війни", а Зеленського названо "символом національного опору, чия діяльність, на переконання депутатів, є запорукою справедливого миру та перемоги над російським агресором".

Рішення ухвалили на тлі протестів 22 липня.

"Для мене, як ветерана війни, неприпустимо, що хтось проплачує якихось студентів. Тих же, хто ходив на мітинги проти Ірини Фаріон, яку вбили за українську мову, і в нецензурній формі висловлюються про верховного головнокомандувача країни. Вважаю, що ми самі можемо керувати власною державою. З нами будуть тоді рахуватися, коли наші міжнародні партнери зрозуміють, що ми самі зможемо впоратися", — наголосив Бутковський у коментарі ZAXID.NET.

Богдан Бутковський, історик за освітою, брав участь у Революції гідності. Він доброволець, ветеран російсько-української війни у 2014-2015 роках і 2022-2024 роках. Був нагороджений Золотим Хрестом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Раніше ГУР МОУ попередило громадян, що Росія може використати мирні протести у своїх цілях для дискредитації України в очах західних країн. Крім того, загострення в українській спільноті грає на руку агресору в питанні підриву прагнення до опору окупації.

Ми також писали, чи втратить Україна підтримку Заходу через удар по НАБУ і САП.