Протесты из-за НАБУ: глава Тернопольского облсовета назвал участников "проплаченными студентами"

В Тернополе, как и в ряде других крупных украинских городов, 22 июля прошел протест против подписания законопроекта №12414 о ликвидации независимости НАБУ и САП. Руководитель Тернопольского областного совета Богдан Бутковский не в восторге от того, что происходит.

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Богдан Бутковский считает, что на мирную акцию протеста люди вышли не просто так, о чем заявил в комментарии журналистам после четвертого пленарного заседания восьмой сессии Тернопольского облсовета, где депутаты приняли решение "О поддержке Президента Украины Владимира Зеленского". Об этом пишет "Погляд"

Когда его спросили, что он думает по поводу того, что происходило возле облсовета накануне, он ответил:

"А что происходило? Какие-то 10 студентов проплаченных. Вот мне это не нравится. Я против того, чтобы детей использовали во время войны. Если там будут люди, которые могут волонтерить или воевать, то у меня вопрос, почему они так не отстаивают Украину".

Бутковский вместе со своим первым заместителем Владимиром Болещуком и заместителем Игорем Сопелем инициировали документ, в котором говорится о необходимости "сплочения государства и общества в условиях войны", а Зеленский назван "символом национального сопротивления, чья деятельность, по убеждению депутатов, является залогом справедливого мира и победы над российским агрессором".

Решение было принято на фоне протестов 22 июля.

"Для меня, как ветерана войны, недопустимо, что кто-то проплачивает каких-то студентов. Тех же, кто ходил на митинги против Ирины Фарион, которую убили за украинский язык, и в нецензурной форме высказываются о верховном главнокомандующем страны. Считаю, что мы сами можем управлять собственным государством. С нами будут тогда считаться, когда наши международные партнеры поймут, что мы сами сможем справиться", – подчеркнул Бутковский в комментарии ZAXID.NET.

Богдан Бутковский, историк по образованию, участвовал в Революции достоинства. Он доброволец, ветеран российско-украинской войны в 2014-2015 годах и 2022-2024 годах. Был награжден Золотым Крестом главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Ранее ГУР МОУ предупредило граждан, что Россия может использовать мирные протесты в своих целях для дискредитации Украины в глазах западных стран. Кроме того, обострение в украинском сообществе играет на руку агрессору в вопросе подрыва стремления к сопротивлению оккупации.

Мы также писали, потеряет ли Украина поддержку Запада из-за удара по НАБУ и САП.