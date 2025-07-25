На Закарпатті прикордонник відмовився від хабара в 320 тис. грн: деталі

Понад 320 тисяч гривень запропонував начальнику групи інспекторів прикордонного контролю Держприкордонслужби України 43-річний житель Берегівського району Закарпатської області.

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За ці гроші прикордонник мав "закрити очі" на двох військовозобов'язаних, які намагалися втекти до Угорщини через пункт пропуску "Дякове", повідомляє Офіс генерального прокурора.

Однак правоохоронець не став брати гроші і повідомив про спробу підкупу своє начальство, а також давав свідчення слідчим, завдяки чому вдалося не тільки задокументувати злочин, а й викрити організатора схеми з переправлення ухильників за кордон.

Організатора схеми з переправлення ухильників затримали Фото: Офіс генпрокурора

Чоловіка затримали просто під час передання завдатку, решту коштів він мав віддати вже після того, як його "клієнти" перетнуть кордон.

Під час обшуку в автомобілі фігуранта виявлено ще 8,4 тисячі євро та $2 тисячі готівкою, походження яких з'ясовується.

У машині підозрюваного знайшли долари та євро Фото: Офіс генпрокурора

Прокурори Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомили організатору оборудки про підозру за фактом надання неправомірної вигоди посадовій особі та організації незаконного переправлення осіб через держкордон (ч. 3 ст. 369 і ч. 2 ст. 332 КК України).

Статтями передбачено штрафи, а також позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

На обох військовозобов'язаних, яких він намагався переправити за кордон, склали адмінпротоколи.

Раніше Фокус писав, що системні ухильники змогли потрапити за кордон завдяки навчанню 155 бригади у Франції.

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