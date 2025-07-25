На Закарпатье пограничник отказался от взятки в 320 тыс. грн: детали

Более 320 тысяч гривен предложил начальнику группы инспекторов пограничного контроля Госпогранслужбы Украины 43-летний житель Береговского района Закарпатской области.

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За эти деньги пограничник должен был "закрыть глаза" на двух военнообязанных, которые пытались скрыться в Венгрии через пункт пропуска "Дьяково", сообщает Офис генерального прокурора.

Однако правоохранитель не стал брать деньги и уведомил о попытке подкупа свое начальство, а также давал показания следователям, благодаря чему удалось не только задокументировать преступление, но и разоблачить организатора схемы по переправке уклонистов за границу.

Организатора схемы по переправке уклонистов задержали Фото: Офис генпрокурора

Мужчину задержали прямо во время передачи задатка, остальную часть средств он должен был отдать уже после того, как его "клиенты" пересекут границу.

Во время обыска в автомобиле фигуранта обнаружено еще 8,4 тысяч евро и $2 тысячи наличными, происхождение которых выясняется.

В машине подозреваемого нащли доллары и евро Фото: Офис генпрокурора

Прокуроры Закарпатской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона сообщили организатору сделки о подозрении по факту предоставления неправомерной выгоды должностному лицу и организации незаконной переправки лиц через госграницу (ч. 3 ст. 369 и ч. 2 ст. 332 УК Украины).

Статьями предусмотрены штрафы, а также лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

На обоих военнообязанных, которых он пытался переправить за границу, составили админпротоколы.

Ранее Фокус писал, что системные уклонисты смогли попасть за границу благодаря обучению 155 бригады во Франции.

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