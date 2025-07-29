29 липня — день мученика Калиника: чому не варто починати ремонт і давати в борг
29 липня — церковне свято святого мученика Калиника, який загинув за свою віру в Бога. Цей день супроводжують особливі традиції та прикмети.
Як у будь-яке церковне свято, сьогодні заведено багато молитися, ходити в храм і думати про вічне. Фокус зібрав усе, що відомо про цей день.
29 липня — день святого мученика Калиника: історія свята
Калиник жив у III столітті. Він народився в Калікії, яка розташовувался на території сучасної Туреччини, і з дитинства увірував у Бога. Коли він став дорослим, то пішов проповідувати і багатьох навернув у християнство.
У Галатійському місті Анкірі святий сповідник був затриманий і представлений на суд до правителя Сакердона, жорстокого гонителя християн.
Правитель, погрожуючи муками і смертю, наказав святому принести жертву ідолам і відмовитися від своєї віри, але він із безстрашністю заявив, що не боїться мук, бо кожен, хто вірує у Христа, отримає від нього силу у випробуваннях, а після смерті успадкує вічне блаженне життя.
Перед смертю Калиник переніс страшні муки і був страчений у вогні. За переказами, під час страти він молився і залишався спокійним, що вразило багатьох свідків.
Однак його тіло залишилося неушкодженим, і його з честю поховали.
День святого мученика Калиника — що можна робити 29 липня
- Збирати ягоди та гриби
- Обов'язково постояти поруч із кущем калини або обійняти його. Ця дія обіцяла удачу та захист від усього злого.
День святого мученика Калиника — що не можна робити 29 липня
У день мученика Калініка наші пращури відпочивали і не займалися звичайними справами, які могли б відвадити від дому удачу:
- Не давали в борг, щоб не відвадити гроші від дому.
- Не працювали в полі, в саду чи в хаті.
- Не шили й не в'язали.
- Не робили ремонт.
- Не сварилися з родичами і не злословили.
Вважалося, що цього дня сварки і скандали, насамперед із рідними, загрожують застоєм у справах, невдачами і проблемами. Тому цей день і вечір краще провести в мирі та дружніх бесідах із близькими.
День святого мученика Калиника — прикмети
- Дощ на мученика Калініка — до мокрої осені.
- Сонце і тиха тепла погода — до гарного врожаю пізніх зернових.
- Гуркіт грому — до довгої і дощової осені.
- Тепла погода з дощем — до гарного врожаю грибів.
- Голосно каркають ворони — до дощу.
- Якщо в лісі немає грибів — до суворої зими.
- Побачити ввечері зграю птахів — до швидких холодів.
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