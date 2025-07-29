29 июля – день мученика Калиника: почему не стоит начинать ремонт и давать в долг

29 июля – церковный праздник святого мученика Калиника, погибшего за свою веру в Бога. Этот день сопровождают особые традиции и приметы.

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Как в любой церковный праздник, сегодня принято много молиться, ходить в храм и думать о вечном. Фокус собрал все, что известно об этом дне.

29 июля – день святого мученика Калиника: история праздника

Калиник жил в III веке. Он родился в Каликии, которая находилась на территории современной Турции, и с детства уверовал в Бога.

Когда он стал взрослым, то пошел проповедовать и многих навернул в христианство.

В Галатийском городе Анкире святой исповедник был задержан и представлен на суд к правителю Сакердону, жестокому гонителю христиан.

Правитель, угрожая мучениями и смертью, повелел святому принести жертву идолам и отказаться от своей веры, но он с бесстрашием заявил, что не боится мучений, так как всякий верующий во Христа получит от него силу в испытаниях, а после смерти наследует вечную блаженную жизнь.

Перед смертью Калиник перенес страшные муки и был казнен в огне. По преданию, во время казни он молился и оставался спокойным, что поразило многих свидетелей.

Однако его тело осталось неповрежденным, и его с честью похоронили.

День святого мученика Калиника – что можно делать 29 июля

Собирать ягоды и грибы

Обязательно постоять рядом с кустом калины или обнять его. Это действие сулило удачу и защиту от всего злого.

День святого мученика Калиника — что нельзя делать 29 июля

В день мученика Калиника наши предки отдыхали и не занимались обычными делами, которые могли бы отвадить от дома удачу:

Не давали в долг, чтобы не отвадить деньги от дома.

Не работали в поле, в саду или в доме.

Не шили и не вязали.

Не делали ремонт.

Не ссорились с родственниками и не злословили.

Считалось, что в этот день ссоры и скандалы, в первую очередь, с родными чреваты застоем в делах, неудачами и проблемами. Поэтому этот день и вечер лучше провести в мире и дружеских беседах с близкими.

День святого мученика Калиника – приметы

Дождь на мученика Калиника – к мокрой осени.

Солнце и тихая теплая погода – к хорошему урожаю поздних зерновых.

Грохот грома – к длинной и дождливой осени.

Теплая погода с дождем – к хорошему урожаю грибов.

Громко каркают вороны – к дождю.

Если в лесу нет грибов –у суровой зиме.

Увидеть вечером стаю птиц – к скорым холодам.

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