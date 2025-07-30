Розшукуваний за вбивство пари пенсіонерів наклав на себе руки під час переговорів із поліцією

63-річний рецидивіст розшукувався поліцією за участь у подвійному вбивстві. Він не хотів опинитися за ґратами і пішов на радикальний крок.

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У Вінницькій області застрелився один із фігурантів, якого розшукувала поліція за вбивство подружньої пари пенсіонерів у Черкаській області. Він покінчив життя самогубством під час переговорів із правоохоронцями, повідомляє поліція регіону, де переховувався підозрюваний.

За інформацією правоохоронців, чоловік сам зателефонував за номером 102 і сказав, що перебуває біля магазину в одному із сіл Хмельницького району, де чекає на поліцію. Він додав, що при ньому є автомат і гранати.

Чоловік сказав, що чекає поліцію біля магазину в одному із сіл Хмельницького району Фото: Нацполiцiя Украiни

На місце події виїхали не тільки наряд поліції, а й співробітники спецпідрозділу КОРД.

Під час переговорів 63-річний розшукуваний не захотів скласти зброю і здатися, натомість убив себе.

Крім поліції, на місце виїхали і співробітники КОРДу. Фото: Нацполiцiя Украiни

Поліція регіону полювала на нього після того, як 26 липня він разом зі спільником увірвалися до будинку пенсіонерів на Черкащині, яких закатували до смерті. Слідчі припускають, що мотивом злочину стала корисливість.

Злочинці залишили чоловіка помирати в будинку, а жінку, яка побачила обличчя кривдника, вивезли в поле на території Кіровоградської області, дорогою душили. Вона померла від травм голови та удушення.

Правоохоронці на місці суїциду Фото: Нацполiцiя Украiни

Після суїциду поліція знайшла на місці автоматичну зброю, повні магазини до неї та гранати.

Після себе злочинець залишив чимало зброї Фото: Нацполiцiя Украiни

Фото: Нацполiцiя Украiни

У ГУ Нацполіції в Черкаській області уточнили, що оперативники карного розшуку спочатку затримали одного з нападників — він вийшов на волю після відбування покарання за розбій і вчинив новий напад.

Наразі зловмисник уже перебуває в СІЗО.

Другий ховався у Вінницькій області, звідки він родом. Як і його спільник, раніше чоловік відсидів за низку злочинів.

Кількома днями раніше в мережі з'явилося орієнтування на підозрюваного Фото: Соцсети

Раніше Фокусписав, що в Харкові чоловік скоїв самогубство, вистрибнувши з вікна ТЦК. Його сім'я не згодна з офіційною версією поліції.