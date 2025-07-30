Разыскиваемый за убийство пары пенсионеров покончил с собой во время переговоров с полицией

63-летний рецидивист разыскивался полицией за участие в двойном убийстве. Он не хотел оказаться за решеткой и пошел на радикальный шаг.

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В Винницкой области застрелился один из фигурантов, разыскиваемый полицией за убийство супружеской пары пенсионеров в Черкасской области. Он покончил жизнь самоубийством во время переговоров со стражами порядка, сообщает полиция региона, где скрывался подозреваемый.

По информации правоохранителей, мужчина сам позвонил по номеру 102 и сказал, что находится возле магазина в одном из сел Хмельницкого района, где ждет полицию. Он добавил, что при нем есть автомат и гранаты.

Мужчина сказал, что ждет полицию возле магазина в одном из сел Хмельницкого района Фото: Нацполиция Украины

На место происшествия выехали не только наряд полиции, но и сотрудники спецподразделения КОРД.

В ходе переговоров 63-летний разыскиваемый не захотел сложить оружие и сдаться, вместо чего убил себя.

Кроме полиции, на место выехали и сотрудники КОРД Фото: Нацполиция Украины

Полиция региона охотилась за ним после того, как 26 июля он вместе с сообщником ворвались в дом пенсионеров в Черкасской области, которых замучили до смерти. Следователи предполагают, что мотивом преступления стала корысть.

Преступники оставили мужчину умирать в доме, а женщину, увидевшую лицо обидчика, вывезли в поле на территории Кировоградской области, по дороге душили. Она скончалась от травм головы и удушения.

Правоохранители на месте суицида Фото: Нацполиция Украины

После суицида полиция нашла на месте автоматическое оружие, полные магазины к нему и гранаты.

После себя преступник оставил немало оружия Фото: Нацполиция Украины

Фото: Нацполиция Украины

В ГУ Нацполиции в Черкасской области уточнили, что оперативники уголовного розыска сначала задержали одного из нападавших – он вышел на волю после отбывания наказания за разбой и совершил новое нападение.

Сейчас злоумышленник уже находится в СИЗО.

Второй прятался в Винницкой области, откуда он родом. Как и его сообщник, ранее мужчина отсидел за ряд преступлений.

Несколькими днями ранее в сети появилась ориентировка на подозреваемого Фото: Соцсети

Ранее Фокус писал, что в Харькове мужчина совершил самоубийство, выпрыгнув из окна ТЦК. Его семья не согласна с официальной версией полиции.