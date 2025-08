"Не бажаю такої "дієти": морпіх відповів реперці зі США, що осміяла його стан після полону (відео)

Український морський піхотинець Олександр Кірієнко, який пережив катування в російському полоні, звернувся до реперки зі США Азілії Бенкс. Днями американка опублікувала фото виснаженого після пережитого в РФ Олександра та висміяла його зовнішній вигляд.

Related video

Відео зі зверненням до американської виконавиці військовослужбовець 36-ї окремої бригади морської піхоти опублікував на своїй сторінці у Facebook. Він розповів, що на початку повномасштабного вторгнення захищав Маріуполь і з весни 2022 року провів у полоні росіян три роки.

Морпіх Олександр Кірієнко відповів реперці Азілії Бенкс, яка посміялася над його станом після полону.

Кілька днів тому боєць побачив у мережі допис американської виконавиці Азілії Бенкс, яка поглузувала над його фізичним станом після полону.

"Як українець, я є рішучим прихильником свободи слова. Ми всі маємо право висловлювати свою думку. Але я вважаю, що наша совість і гідність повинні встановлювати певні межі", — зазначив Олександр.

Він побажав Азілії, щоб ніхто з її близьких не опинився на "дієті", на яку "садять" українських військовополонених окупанти, і не зазнавав такого приниження та побиттів. Олександр зазначив, що усвідомлює, через які трагедії пройшли в минулому афроамериканці, та відчув на власному досвіді, як це — бути позбавленим волі, та як такий досвід ламає людську душу.

"Травму неволі відчувають навіть ті покоління, які не бачили цього пекла. Від кожного з нас залежить, що робити з цим досвідом. Чи стати сильнішим і навчити своїх дітей боротися за майбутнє, чи це зламає нас і майбутнє наших дітей", — сказав військовий.

Він зазначив, що поневолення і тортури є злочинами та не мають існувати в сучасному світі, а за свої слова потрібно нести відповідальність.

"Всіх своїх дітей я навчаю саме так. Вчу відповідати за кожне сказане слово. Бо слово — це зерно дії, і кожна світова трагедія починалася з якогось неправильного слова", — сказав морський піхотинець.

Реперка Азілія Бенкс висміяла українського полоненого: деталі

Американська реперка Азілія Бенкс опублікувала в соцмережі X допис, у якому висміяла українського полоненого, головного сержанта снайперського взводу 36-ї бригади морської піхоти Олександра Кірієнка, який нещодавно повернувся з РФ до України.

Вона показала його світлини до та після полону і підписала їх словами: "Well something needed to stop his fat ass from eating" ("Щось потрібно було, щоб зупинити його товсту д*пу від їжі").

Олександр Кірієнко обороняв "Азовсталь" у Маріуполі у 2022 році, доки не потрапив у полон РФ. У неволі в окупантів морпіх зазнавав катувань і втратив близько 40 кілограмів. Додому він повернувся під час обміну полоненими в лютому 2025 року, відтоді проходить реабілітацію.

Нагадаємо, 30 липня Фокус писав про відео з позуванням бодибілдерів перед банером, присвяченим бійцям з "Азовсталі". Ролик викликав в українців неоднозначну реакцію.