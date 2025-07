Реперка зі США висміяла українського полоненого: у соцмережах хвиля обурення (фото)

Американська реперка Азілія Бенкс викликала хвилю обурення через образливий допис про українського військового, який нещодавно повернувся з російського полону.

На платформі X співачка опублікувала фото виснаженого військовослужбовця та додала підпис англійською мовою: "Well something needed to stop his fat ass from eating" ("Щось потрібно було, щоб зупинити його товсту дупу від їжі"). Цей коментар спричинив численні критичні реакції.

Загалом, у публікації, яку репостнула Бенкс, на фото зображено головного сержанта снайперського взводу 36-ї бригади морської піхоти Олександра Кірієнка. Він брав участь в обороні "Азовсталі" у Маріуполі у 2022 році та потрапив у російський полон. За час перебування в неволі Кірієнко втратив приблизно 40 кілограмів та зазнав катувань.

Фото: Скриншот

Після обміну полоненими у лютому 2025 року він повернувся до України і нині проходить реабілітацію.

Після публікації допису Бенкс користувачі X масово засудили її висловлювання. Більшість з них вважає, що глузувати з людини, яка пережила війну, катування і полон, є абсолютно неприпустимо.

У коментарях писали:

"Азілія Бенкс називає когось товстим, що вже іронічно";

"Можливо, ви також будете жартувати про Голокост?";

"Чи не краще вам займатися захистом педофілів і створенням сумного контенту про повій, замість прославляння воєнних злочинів?";

"Дешева спроба привернути увагу на людському горі. Це жалюгідно";

"Може, хтось має зупинити твою дурну дупу від розмов?"

Фото: Скриншот

За даними "Дивоогляду", це не перший скандал за участі Бенкс. Раніше у 2025 році вона називала Україну "бубонною чумою", висловлювала сумніви щодо легітимності обрання Володимира Зеленського і публічно підтримувала російську сторону. У той самий період артистка змінила сценічне ім’я на "Азілька".

Нагадаємо, що Азілія Бенкс — американська реп-виконавиця, яка здобула популярність у 2011 році. Проте її публічна діяльність нерідко супроводжується скандалами, пов’язаними з провокативними висловлюваннями.

Раніше Фокус повідомляв, що депутат Держдуми РФ Віктор Водолацький заявив російським медіа про начебто добровільний вступ українських військовополонених до Збройних сил Росії. Він стверджував, що частина полонених боїться повертатися в Україну через загрозу потрапити до "штрафбатів" і тому нібито залишається у РФ.

