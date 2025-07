Рэперша из США высмеяла украинского пленного: в соцсетях волна возмущения (фото)

Американская рэперша Азилия Бэнкс вызвала волну возмущения из-за оскорбительного сообщения об украинском военном, который недавно вернулся из российского плена.

Related video

На платформе X певица опубликовала фото истощенного военнослужащего и добавила подпись на английском языке: "Well something needed to stop his fat ass from eating" ("Что-то нужно было, чтобы остановить его толстую задницу от еды"). Этот комментарий вызвал многочисленные критические реакции.

В общем, в публикации, которую репостнула Бэнкс, на фото изображен главный сержант снайперского взвода 36-й бригады морской пехоты Александр Кириенко. Он участвовал в обороне "Азовстали" в Мариуполе в 2022 году и попал в российский плен. За время пребывания в неволе Кириенко потерял примерно 40 килограммов и подвергся пыткам.

Фото: Скриншот

После обмена пленными в феврале 2025 года он вернулся в Украину и сейчас проходит реабилитацию.

После публикации сообщения Бэнкс пользователи X массово осудили ее высказывания. Большинство из них считает, что смеяться над человеком, который пережил войну, пытки и плен, абсолютно недопустимо.

В комментариях писали:

"Азилия Бэнкс называет кого-то толстым, что уже иронично";

"Возможно, вы также будете шутить о Холокосте?";

"Не лучше ли вам заниматься защитой педофилов и созданием печального контента о проститутках, вместо прославления военных преступлений?";

"Дешевая попытка привлечь внимание на человеческом горе. Это жалко";

"Может, кто-то должен остановить твою глупую задницу от разговоров?"

Фото: Скриншот

По данным "Дивосмотра", это не первый скандал с участием Бэнкс. Ранее в 2025 году она называла Украину "бубонной чумой", выражала сомнения относительно легитимности избрания Владимира Зеленского и публично поддерживала российскую сторону. В тот же период артистка сменила сценическое имя на "Азилька".

Напомним, что Азилия Бэнкс — американская рэп-исполнительница, которая получила известность в 2011 году. Однако ее публичная деятельность нередко сопровождается скандалами, связанными с провокационными высказываниями.

Ранее Фокус сообщал, что депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий заявил российским медиа о якобы добровольном вступлении украинских военнопленных в Вооруженные силы России. Он утверждал, что часть пленных боится возвращаться в Украину из-за угрозы попасть в "штрафбаты" и поэтому якобы остается в РФ.

Кроме этого, Фокус писал, что бывшие украинские пленные узнали врача Илью Сорокина, который работает в колонии №10 в Мордовии. По их словам, он причастен к издевательствам над военнопленными.