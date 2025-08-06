Програла в казино чужі 1,3 млн гривень: історія хореографині з Черкас отримала продовження

Тренерка дитячого танцювального гуртка з Черкас, яка зібрала з батьків дітей гроші на поїздку колективу на змагання в Батумі (Грузія) і програла їх у казино, піде під суд. Їй загрожує від п'яти до 12 років за ґратами.

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27-річній дівчині оголосили про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах), повідомляє Черкаська обласна прокуратура. Кількість потерпілих від її дій склала 26 осіб.

Санкція статті передбачає позбавлення волі від п'яти до 12 років. Наразі фігурантка під домашнім арештом.

Фігурантку відправили під домашній арешт Фото: Facebook

За даними слідства, протягом квітня — липня 2025 року хореографиня збирала з батьків своїх учнів кошти для поїздки до Грузії для участі у фестивалі. Таким чином, у неї виявилося понад 1,3 мільйона гривень. Гроші їй давали як готівкою, так і переказували на картку.

Турнір, на який збиралися черкаські танцюристи, мав відбуватися в Батумі з 10 по 17 липня. Однак тренерка запевнила батьків, що його перенесли на 20-27 липня.

"В останній тиждень, коли потрібно було побачити квитки, вона їх досі не показувала. Послала тільки бронювання на автобус. Потім керівниця повідомила, що є проблема. Батьки приїхали до неї додому, де жінка зізналася, що гроші програла в казино", — розповіла одна з жертв обману.

Раніше Фокус писав, що сомельє з Києва програв у казино 1,7 млн гривень, на які мав купити алкоголь. Потерпілі передавали сомельє готівку особисто або перераховували кошти на банківські рахунки. Суми внесків становили близько шести тисяч доларів з кожного.

Ми також розповідали, що колишній командувач 58-ї армії РФ Іван Попов, який через обвинувачення в шахрайстві в особливо великому розмірі вже понад тиждень відсидів у СІЗО, програв на букмекерському майданчику приблизно 30 мільйонів рублів (майже $330 тисяч).