Проиграла в казино чужие 1,3 млн гривен: история хореографа из Черкасс получила продолжение

Тренер детского танцевального кружка из Черкасс, которая собрала с родителей детей деньги на поездку коллектива на соревнования в Батуми (Грузия) и проиграла их в казино, отправится под суд. Ей грозит от пяти до 12 лет за решеткой.

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27-летней девушке объявили о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах), сообщает Черкасская областная прокуратура. Количество потерпевших от ее действий составило 26 человек.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы от пяти до 12 лет. Сейчас фигурантка под домашним арестом.

Фигурантку отправили под домашний арест Фото: Facebook

По данным следствия, в течение апреля — июля 2025 года хореограф собирала с родителей своих учеников средства для поездки в Грузию для участия в фестивале. Таким образом, у нее оказалось более 1,3 миллиона гривен. Деньги ей давали как наличными, так и переводили на карту.

Турнир, на который собирались черкасские танцоры, должен был проходить в Батуми с 10 по 17 июля. Однако тренер заверила родителей, что его перенесли на 20-27 июля.

"В последнюю неделю, когда нужно было увидеть билеты, она их до сих пор не показывала. Послала только бронирование на автобус. Затем руководительница сообщила, что есть проблема. Родители приехали к ней домой, где женщина призналась, что деньги проиграла в казино", – рассказала одна из жертв обмана.

Ранее Фокус писал, что сомелье из Киева проиграл в казино 1,7 млн гривен, на которые должен был купить алкоголь. Потерпевшие передавали сомелье наличные лично или перечисляли средства на банковские счета. Суммы взносов составляли около шести тысяч долларов с каждого.

Мы также рассказывали, что бывший командующий 58-й армии РФ Иван Попов, который из-за обвинения в мошенничестве в особо крупном размере уже больше недели отсидел в СИЗО, проиграл на букмекерской площадке примерно 30 миллионов рублей (почти $330 тысяч).