Де в Україні можна "пересидіти" Третю світову війну: топ 3 найбезпечніших міст (відео)

Самим безпечним містом України виявився Ужгород. Серед його переваг – максимальна віддаленість від фронту та військових об'єктів.

Також в список увійшли Чернівці та Івано-Франківськ. Відео з'явилось на TikTok "24 каналу".

Де в Україні можна "пересидіти" Третю світову війну

В ролику ведуча розповідає, що три міста в Україні підходять до того, щоб "пересидіти" Третю світову війну.

На третьому місці опинився Івано-Франківськ. Тому що в місті добре розвинена інфраструктура, транспорт і медицина. Воно підготовлене до будь-яких викликів, бо вже прийняло "тисячі переселенців".

На другому місці – Чернівці, тому що тут немає стратегічних заводів чи важливих військових обʼєктів, які б могли стати ціллю атак. Має стабільну логістику, медицину і готове забезпечити людей усім необхідним під час кризи.

І набезпечнішим містом став Ужгород. Його переваги: місто віддалене від фронту і великих військових обʼєктів. Та захищене гірською місцевістю. Дістатись туди не так просто, що робить Ужгород "відносно безпечним" на думку авторів ролику.

Львів та Київ у список не потрапили.

