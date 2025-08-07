Где в Украине можно "пересидеть" Третью мировую войну: топ 3 самых безопасных городов (видео)

Самым безопасным городом Украины оказался Ужгород. Среди его преимуществ — максимальная удаленность от фронта и военных объектов.

Также в список вошли Черновцы и Ивано-Франковск. Видео появилось на TikTok "24 канала".

Где в Украине можно "пересидеть" Третью мировую войну

В ролике ведущая рассказывает, что три города в Украине подходят к тому, чтобы "пересидеть" Третью мировую войну.

На третьем месте оказался Ивано-Франковск. Потому что в городе хорошо развита инфраструктура, транспорт и медицина. Он подготовлен к любым вызовам, потому что уже принял "тысячи переселенцев".

На втором месте — Черновцы, потому что здесь нет стратегических заводов или важных военных объектов, которые могли бы стать целью атак. Имеет стабильную логистику, медицину и готов обеспечить людей всем необходимым во время кризиса.

И самым безопасным городом стал Ужгород. Его преимущества: город удален от фронта и крупных военных объектов. И защищен горной местностью. Добраться туда не так просто, что делает Ужгород "относительно безопасным" по мнению авторов ролика.

Львов и Киев в список не попали.

