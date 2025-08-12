Екс-патрульний з Одеської області, який утік, виявився сином депутата від "Слуги народу", — ЗМІ

Колишній патрульний інспектор Максим Стандратюк працював в Ізмаїлі. І виїхав за межі України зі своїм бойфрендом.

Максим Стандратюк виявився сином депутата Саф'янівської сільради Ізмаїльського району Сергія Стандратюка від президентської партії "Слуга народу", повідомляє "Думская".

Як повідомили джерела в правоохоронних органах, Сергій Стандратюк із серпня 2022 року також обіймає посаду секретаря Саф'янівської сільради Одеської області. Саме він організував виїзд сина за кордон.

Також інсайдер повідомив, що Стандарюк часто попадався за кермом у нетверезому стані.

"Максим працював у патрульній поліції Ізмаїла на посаді т.в.о. заступника начальника відділу, але через серію зальотів, зокрема водіння у нетверезому стані, його перевели в Одесу на посаду простого інспектора. А тут без татового даху було зрозуміло, що він виявиться першим у черзі на фронт, тому батько і вирішив його вивезти", — розповів співрозмовник видання.

Нагадаємо, кілька днів тому стало відомо про незаконний виїзд співробітника патрульної поліції Ізмаїла з країни. ЗМІ повідомляли, що він обіймав посаду заступника начальника патрульної поліції міста.

У патрульній поліції повідомили, що Максим Стандратюк "відповідатиме за свої дії" Фото: Скриншот

"Також уточнюємо: він не обіймав посаду заступника начальника патрульної поліції Ізмаїла, а лише тимчасово виконував обов'язки в минулому задовго до події. Відповідати за свої дії він буде відповідно до чинного законодавства", — підкреслили в патрульній поліції.

