Сбежавший экс-патрульный из Одесской области оказался сыном депутата от "Слуги народа", — СМИ

Бывший патрульный инспектор Максим Стандратюк работал в Измаиле. И выехал за пределы Украины со своим бойфрендом.

Максим Стандратюк оказался сыном депутата Сафьяновского сельсовета Измаильского района Сергея Стандратюка от президентской партии "Слуга народа", сообщает "Думская".

Как сообщили источники в правоохранительных органах, Сергей Стандратюк с августа 2022 года также занимает должность секретаря Сафьяновского сельсовета Одесской области. Именно он организовал выезд сына за границу.

Также инсайдер сообщил, что Стандарюк часто попадался за рулем в нетрезвом виде.

"Максим работал в патрульной полиции Измаила на должности врио замначальника отдела, но из-за серии залетов, в том числе вождения в пьяном виде, его перевели в Одессу на должность простого инспектора. А тут без папиной крыши было понятно, что он окажется первым в очереди на фронт, поэтому отец и решил его вывезти", — рассказал собеседник издания.

Напомним, несколько дней назад стало известно о незаконном выезде сотрудника патрульной полиции Измаила из страны. СМИ сообщали, что он занимал должность заместителя начальника патрульной полиции города.

В патрульной полиции сообщили, что Максим Стандратюк "будет отвечать за свои действия" Фото: Скриншот

"Также уточняем: он не занимал должность заместителя начальника патрульной полиции Измаила, а лишь временно исполнял обязанности в прошлом задолго до происшествия. Отвечать за свои действия он будет в соответствии с действующим законодательством", — подчеркнули в патрульной полиции.

Напомним, Фокус писал про инцидент с Максимом Стандратюком.

Ранее украинский телеведущий Алексей Суханов выехал на несколько дней из Украины в Латвию. Он получил бронь от службы в ВСУ от телеканала "1+1".