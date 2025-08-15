Погода на вихідні: Діденко розповіла, де буде найспекотніше в Україні (карти)

Субота потішить українців теплом, а в деяких регіонах навіть спекою, оскільки температура повітря коливатиметься від +25 до +32 градусів.

Related video

Найспекотніше буде на Закарпатті, де очікується від +25 до +32 градусів, повідомила у своєму Telegram-каналі синоптикиня Наталка Діденко.

Середня ж температура повітря по Україні буде на рівні +25 +29 градусів.

Погода на 16 серпня Фото: Скриншот

У неділю на заході та півночі країни "похолодає" до +22 +26, що зумовлено проходженням атмосферного фронту. За словами синоптика, він також принесе в ці частини України локальні дощі.

Що стосується півдня, сходу і більшості центральних областей, то там буде спекотно — від +30 до +35 і сонячно.

У Києві на вихідних опади малоймовірні. Температура повітря прогріється до +25 +27 градусів, а в понеділок, 18 серпня, опуститься до +22 градусів.

У перший день наступного тижня спека збережеться на півдні та південному сході України — до +30 +35 градусів, а в решті регіонів очікують комфортні +20 +24 градуси.

Раніше Фокус писав, що у Великому каньйоні вирує найсильніша пожежа на континенті.

Ми також розповідали, що в Україні буде встановлено рекорд спеки.