Погода на выходные: Диденко рассказала, где будет жарче всего в Украине (карты)

Суббота порадует украинцев теплом, а в некоторых регионах даже жарой, поскольку температура воздуха будет колебаться от +25 до +32 градусов.

Жарче всего будет на Закарпатье, где ожидается от +25 до +32 градусов, сообщила в своем Telegram-канале синоптик Наталья Диденко.

Средняя же температура воздуха по Украине будет на уровне +25 +29 градусов.

Погода на 16 августа Фото: Скриншот

В воскресенье на западе и севере страны "похолодает" до +22 +26, что обусловлено прохождением атмосферного фронта. По словам синоптика, он также принесет в эти части Украины локальные дожди.

Что касается юга, востока и большинства центральных областей, то там будет жарко – от +30 до +35 и солнечно.

В Киеве на выходных осадки маловероятны. Температура воздуха прогреется до +25 +27 градусов, а в понедельник, 18 августа, опустится до +22 градусов.

В первый день следующей недели жара сохранится на юге и юго-востоке Украины – до +30 +35 градусов, а в остальных регионах ожидаются комфортные +20 +24 градуса.

