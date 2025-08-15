На Закарпатті з рейок зійшли три вагони пасажирського поїзда: у чому причина

Три вагони пасажирського поїзда №39/40 Запоріжжя — Солотвино зійшли із залізничної колії на Закарпатті. Через це в графіку руху поїздів відбулися зміни.

Причини сходження встановлюватиме спеціальна комісія, але попередня версія — "викид" рейки через аномальну спеку, повідомили в "Укрзалізниці".

Постраждалих серед пасажирів і поїзної бригади немає.

Співробітники УЗ вибачилися перед пасажирами за вимушену затримку.

Також через інцидент приміський поїзд №6581 сполученням Королево — Батьово обмежили до станції Виноградів, а пасажирів рейсу попросили №84 Солотвино — Київ дочекатися повідомлення про об'їзний маршрут.

Пізніше "Укрзалізниця" поінформувала, що три вагони з пасажирами вже вирушили до кінцевої станції Солотвино, а рейс №84 із Солотвино в столицю вирушить за розкладом у складі тих самих трьох вагонів із подальшою пересадкою та об'їздом ділянки, де триває відновлення.

Що таке викид рейки

Викид рейки, або, точніше, викид колії — це мимовільне викривлення залізничної колії в плані, викликане розрядкою температурної напруги в рейках. Простіше кажучи, це коли рейки під дією високих температур і відсутності достатніх зазорів для розширення, вигинаються убік, утворюючи дугу. Це небезпечне явище, яке може призвести до сходження поїзда.

Зазначимо, що зараз на Закарпатті спостерігається висока температура повітря. Наприклад, 15 серпня вона становила +34 градуси.

